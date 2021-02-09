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Mehmet Çetinkaya’dan 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Mehmet Çetinkaya’dan 12 Şubat mesajı

Mehmet Çetinkaya’dan 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

09 Şubat 2021 Salı 17:33
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“12 Şubat, milli birlik ve beraberlik demek. Kahramanmaraş tarihe, vatan, millet ve bayrak aşkının ne demek olduğunu gösterdi. Geçmişten günümüze 12 Şubat, bayram edasıyla kutlanıyor. Bizim milletimiz unutmamalı ki; halen milli mücadelenin ruhu Suriye’de tecelli ediyor. Bu millet, 12 Şubat destanıyla aynı olan, içinde taşıdığı milli mücadele ruhunu sınır ötesinde gösterdi.

Bu kutsal mücadelede unutulmaz kahramanların arasındaki yerlerini alan:
Maraş Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Arslan Beyi, Kılıç Ali, Yörük Selim ve Yzb. Kamil Beyleri, Müftü Tekerek Hacı Mehmet Tevfik, Müderris Dayızade Keskin Hacı Mehmet, Liva Müderrisi Seyithan Zade Osman, Müderris Leblebici Zade Hafız Ali, Emir Abdülcelil Zade Şeyh Ali Sezai, Beyazıt Oğlu Muharrem, Katip Zade Mehmet, Köker Zade Eczacı Lütfi, Karakız Oğlu Muhittin, Şehit Evliya Zade, Sütçü İmam, Çakmakçı Sait, Gaffar Kabuloğlu Osman, Nalbant Bekir, Zülfikar Çavuş Oğlu Hüseyin, Tiyekli Oğlu Kadir, Cineviz Mustafa, Abdullah Çavuş, Göllülü Yusuf Çavuş, Mıllış Nuri, Abdal Halil Ağa ve tüm isimsiz kahramanlarımızı şükranla yâd ediyoruz.

Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Vatanımızı ve güzel şehrimizi her türlü beladan ve musibetten koruması adına Yüce Mevla’ya niyaz ediyoruz. Kahramanmaraş halkımın kurtuluş bayramının en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

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