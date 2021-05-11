Mehmet Fındık’tan Bayram Mesajı

Mehmet Fındık mesajında şu duyguları paylaştı:

“Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, milletçe ve ümmetçe sevinç ve coşkunun yaşandığı, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği özel günlerdir. Bu özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'na korona nedeniyle her ne kadar bir arada bulunamasakta kavuşmanın sevinci, mutluluğu ve manevi huzuru içerisindeyiz.

Bu Bayram'da tüm güzelliklerin ve iyiliklerin en güzel şekilde yaşanması temennisiyle, başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim.”