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Mehmet Gürbüz; “140 ailenin yeni yuvalarına kavuşmaları hayal olmaktan çıkacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kümbet Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinde 8 yıldır yaşanan mağduriyeti sonlandırma çabalarında önemli bir yasal düzenlemenin daha hayata geçtiğini söyledi.

Mehmet Gürbüz; “140 ailenin yeni yuvalarına kavuşmaları hayal olmaktan çıkacak”

Mehmet Gürbüz; “140 ailenin yeni yuvalarına kavuşmaları hayal olmaktan çıkacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kümbet Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinde 8 yıldır yaşanan mağduriyeti sonlandırma çabalarında önemli bir yasal düzenlemenin daha hayata geçtiğini söyledi.

13 Aralık 2022 Salı 19:12

Göreve geldiği ilk günden bu aşamaya gelinceye kadarki süreci hassasiyet ve titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, mağduriyet yaşayan hak sahiplerinin yeni evlerine kavuşmalarının yol haritasını çizecek imar planı değişikliğinin yapıldığını belirtti.

Sorunun, 2014 yılında ortaya çıktığını anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Burada 10 bağımsız bölümdeki 140 hak sahibinin karşı karşıya kaldığı 8 yıllık bir meseleden söz ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu mağduriyetin sona ermesi için önce belediye olarak neler yapabileceğimize baktık. Hak sahibi vatandaşlarımızla da sürekli diyalog halinde onları da aşama aşama bilgilendirerek yol haritası çizmeye özen gösterdik. İlerleyen süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız nezdinde gerekli işlemleri başlattık. Kısa bir zaman diliminde bu fikir alışverişini yasal zemine oturtup; imar planıyla ilgili yasal düzenlemenin de hayata geçmesine vesile olduk. Bakanlığımızın imar planıyla ilgili değişikliği askıya çıktı. Biz de Elbistan Belediye Meclisi gündeminde konuyu değerlendirip bu doğrultuda gereken kararları aldık” değerlendirmesini yaptı.

‘140 ailenin yeni yuvalarına kavuşmaları hayal olmaktan çıkacak’ diyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Nihai sonucu almamız çok yakın. Hem askı sürecinin tamamlanması hem de diğer prosedürlerin tamamlanması ile birlikte hak sahibi vatandaşlarımıza yeni bir yaşamın kapılarını aralamış olacağız. Onların yaşadığı mağduriyeti kendi sorunumuz gibi benimseyerek bu aşamaya geldik. İnşallah bundan sonra da onlara yatırıma başlanacağı müjdesini vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Gürbüz; “140 Ailenin Yeni Yuvalarına Kavuşmaları Hayal Olmaktan çıkacak”
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