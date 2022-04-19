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Mehmet Özer, ‘14 Mart Tıp Bayramında Verilen Sözler Hayata Geçmeli’

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, 14 Mart Tıp Bayramında verilen sözlerin hayata geçmesi gerektiğini ifade etti

Mehmet Özer, ‘14 Mart Tıp Bayramında Verilen Sözler Hayata Geçmeli’

Mehmet Özer, ‘14 Mart Tıp Bayramında Verilen Sözler Hayata Geçmeli’

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, 14 Mart Tıp Bayramında verilen sözlerin hayata geçmesi gerektiğini ifade etti

19 Nisan 2022 Salı 14:09
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Mehmet Özer, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Türk Sağlık-Sen olarak hekimlerimizin de çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ve yapılması gerekenlerle ilgili daha önce 112 Çalışanları, Aile Hekimliği ve Üniversite çalışanları ile ilgili gerçekleştirdiğimiz çerçevede bir çalıştay düzenlenecektir. Hekim komisyonumuz doktorlarımızla ilgili süreçlerde aktif ve hızlı bir şekilde rol alacaktır.

Hekiminden hemşiresine, ebesinden sağlık memuruna, teknisyenine, memuruna hizmetlisine kadar sağlık camiasında görev yapan her bir meslek mensubumuz bizim için değerlidir. Talepleri, sorunları ve çözüm istekleri ile ilgili olarak tüm platformlarda gerekeni yapmaya, onlarla istişare halinde süreçleri yönetmeye devam edeceğiz.

“Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız” diyenler olarak bizler Türkiye’de Türk hekiminin sorunlarına çözüm, Türk sağlık camiasının dertlerine çare bulunacağına inanıyoruz. Bunun içinde çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlık camiasının bütünlüğüne zarar veren her faaliyetin, sağlık camiasına nifak sokarak çalışma barışı ve huzurunun baltalanmasına yönelik her uğraşın karşısında olacağız. Bu tür işlere devam etmek isteyen, sağlık camiasında kaos arzulayan ve bu kutuplaşmadan menfaat devşiren her kuruma karşıda tavır alacağız.

Gayretimiz birlik ve beraberlik içerisinde Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye İdealini hakim kılmaktır. Biz bunun için uğraşıyoruz. Devletimizi yönetenlerde bu konuda acil olarak adımları atmalıdırlar.

Bu kapsamda ilk olarak 14 Mart Tıp Bayramında verilen sözler hayata geçmeli, Bir an önce net bir takvim açıklanarak düzenlemelerle ile ilgili süreç hızlandırılmalıdır.

Özellikle ücretler konusunda hekimlerimizin yurtdışına göç başta olmak üzere kamu sağlık sisteminden ayrılmalarının önüne geçecek bir ücret politikası hayata geçmeli, Tüm sağlık camiasının ücretleri için tek ödeme şeklindeki ek zam mutlaka verilmelidir. Döner sermaye sistemi çalışan adına yeniden revize edilmeli, Tüm sağlık camiasının ay sonunda ne kadar ücret alacağını bileceği bir sistem kurulmalıdır.

Hakkaniyet ölçüsünde ücretlerde iyileştirmeler, Hak edenin hakkını adil bir şekilde alması için düzenlemeler yapılmalıdır.

Yine bu çerçevede ilan edilen ek gösterge düzenlemesi kapsayıcı bir şekilde ayrımcılıktan uzak olarak hayata geçmelidir.

Şiddet ve Malpraktis konusunda yapılan kanuni düzenlemeler ile ilgili komisyon süreci tamamlanmış olup TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşması beklenmektedir. Bu iki düzenlemeyi de olumlu bulduğumuzu ifade ediyoruz. Ücretler ile ilgili düzenlemenin de aynı anda TBMM’de yasalaşması için hızlı davranılmasını istiyoruz.”

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Mehmet Özer‘14 Mart Tıp Bayramında Verilen Sözler Hayata Geçmeli’
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