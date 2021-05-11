Mehmet Özer’den Bayram Mesajı

Ramazan Bayramı'nın önemine dikkati çeken Özer, "Bayramlar birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için en önemli vesilelerdir. Dargınlıkların sona erdiği, kimsesizlerin ve yaşlıların yalnız kalmadığı, yardım elinin ihtiyaç sahiplerine yürekten uzatıldığı, ulusça coşku içerisinde geçireceğimiz huzur dolu bir bayram olmasını diliyorum.

Korona virüs nedeniyle bırak yaşadığımız bu bayram günlerde hepimize düşen, hassasiyetle ve kararlılıkla tedbirlere ve konunun uzmanları tarafından önerilen kurallara uymaktır.

Kısa sürede ve en az hasarla bu dönemi atlatmak istiyorsak bunları yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Bu nedenle bayramlarımızın en önemli anları olan büyüklerimizi ve akrabalarımızı ziyaretleri çok arzu etmesek de ertelemek zorunda kalacağız. Bayram ziyaretlerimizi inşallah bir sonraki bayramda yapacağız." Dedi.