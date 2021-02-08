Mehmet Tekinşen’den 12 Şubat mesajı

Mehmet Tekinşen mesajında şunları söyledi;

“12 Şubat Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca'nın, Aslan Beyler'in, Abdal Halil Ağa'ların, Avukat Mehmet Ali Kısakürek'lerin, kısaca kahraman kentin bütün kahraman evlatlarının destansı bağımsızlık mücadelesidir. 101 yıl sonra bizler için ise onur ve gurur günüdür.

Kahramanmaraş bürokrasimiz halka biraz kulak vererek eski bayramları yeniden canlandırmalı. Bizden sonraki çocuklarımız da bunun görsün. İnsanlar Kahramanmaraş’ın nasıl bu günlere geldiğini bilmeli, bizlerde Sütçü İmam’ın torunları olduğumuzu unutmamalıyız. Biz 12 Şubat’ı görsel olarak değil yaşayıp yaşatarak görmek, kutlamak isityoruz.

İstiklal mücadelesinin ilk meşalesinin yakıldığı bu kutlu gün her daim bizler için bir ışık ve onur kaynağı olacaktır.

Ecdadımıza layık bir nesil olma yolunda ki irademiz hiçbir zaman kaybolmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın bayramını kutluyorum.”