Mekke’nin Fethi, 630 tarihinde Hz. Muhammed (S.a.v.) önderliğindeki ordunun Mekke’yi Kureyş Kabilesi’nin elinden aldığı olaydır.

Mekke ile Medine Çekişmesi

Hz. Muhammed (S.a.v.), peygamber olduğu andan itibaren İslamiyet’i yaymak adına pek çok faaliyette bulundu. İlk zamanlar, İslam çağrılarını gizli kapaklı yapan Hz. Muhammed, zamanla bu çağrısını Mekke’nin geneline yaydı ve Mekkeli müşriklerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Bu dönemde Ümeyyeoğulları ve Mahzûmoğulları kabilelerinin tepkisiyle Müslümanlardan bazıları Habeşistan’a göç ettiler. 622 tarihinde ise, Hz. Peygamber ve Mekke’deki tüm Müslümanlar, Medine’ye hicret etmek zorunda kaldılar. Bu göç, tarihe “Hicret” ismiyle geçti.

Hicret’ten sonra Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaki kavga devam etti. Mekkeliler, Medine’den Mekke’ye giden ticaret kervanlarını yağmalayınca iki taraf arasında savaşlar yaşandı. Bedir Savaşı (624), Uhud Savaşı (625), Hendek Savaşı (626) savaşlarının ardından Medineliler, Hudeybiye Antlaşmasıyla Müslümanların varlığını tanınmak zorunda kaldılar.

Fetih'in Nedenleri

Hudeybiye Barışı ile her şey hallolmuş değildi. Çünkü Mekkelilerin, Müslümanlar üzerindeki olumsuz tavrı sürüyordu ve Mekkeliler, Hz. Peygamber’in İslam tebliğlerine kulak asmıyorlardı. Son olarak, Mekkelilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi, Müslüman olan Huzaa kabilesine saldırınca Hz. Muhammed, Kureyşlilere ölen Müslümanların kan bedellerinin ödenmesini ve Beni Bekir kabilesi ile olan ilişkilerini sonlandırmasını istedi. Hz. Muhammed, Kureyşlilere gönderdiği haberde eğer bu taleplerini yerine getirmezlerse Hudeybiye Antlaşması’nın bozulacağını ve Mekke üzerine sefere çıkılacağını bildirdi. Mekkelilerin bu habere kulak asmamaları üzerine olası bir savaş kaçınılmaz oldu.

Mekke Fethediliyor

Hz. Muhammed (S.a.v.), “Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz." diyerek savaş kaidesini belirledikten sonra, 630’da 10 bin kişiden oluşan ordusu ile Mekke’ye 4 koldan girdi. Fetih sırasında sadece Halid bin Velid komutasında bulunan 4. Kol direnişle karşılaştıysa da savaş, Müslümanların galibe sonuçlandı.

Hz. Muhammed, Mekke’nin alınmasıyla genel af ilan etti ve Kureyş lideri Ebu Sufyan’a hiç kimsenin dokunmayacağını bildirdi. Akabininde Kabe’ye gidildi ve buradaki 360 put dualar eşliğinde parçalandı. Kabe’nin putlardan temizlenmesinin üzerine, Müslümanlar Kabe’yi tavaf ettiler. Böylece Mekke’nin fethedilmesiyle Mekke, bugün olduğu gibi Müslümanların ibadet ettiği kutsal bir yer haline geldi.