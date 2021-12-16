Melihat Gülses Kahramanmaraş’ta konser verdi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri’ne Melihat Gülses konseri damga vurdu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhteşem etkinliğe, vatandaşlar adeta akın etti. “Rüyalarda Buluşuruz” icrasıyla başlayan konser, Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Melihat Gülses’in “Kapın Her Çalındıkça”, “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın”, “Canımın Ta İçisin Sen”, “Çok Aşığın Var Diyorlar” ve “Bir Dalda İki Kiraz” gibi sevilen şarkılarıyla devam etti. Konsere gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Gülses, “Kahramanmaraş’a İstanbul’dan kucak kucak selam ve sevgi getirdim. Buraya ilk kez geliyorum. Ama harika bir program oldu” ifadelerini kullandı. Sanatseverler kulakların pasını silen şarkılara eşlik ederken, sanatçı ve orkestrayı dakikalarca alkışladı.