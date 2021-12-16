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Melihat Gülses Kahramanmaraş’ta konser verdi!

Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser veren Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Melihat Gülses kulakların pasını sildi. Sevilen şarkıları seslendiren Gülses’e, sanatseverler de alkışlarıyla eşlik etti.

Melihat Gülses Kahramanmaraş’ta konser verdi!

Melihat Gülses Kahramanmaraş’ta konser verdi!

Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser veren Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Melihat Gülses kulakların pasını sildi. Sevilen şarkıları seslendiren Gülses’e, sanatseverler de alkışlarıyla eşlik etti.

16 Aralık 2021 Perşembe 18:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri’ne Melihat Gülses konseri damga vurdu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhteşem etkinliğe, vatandaşlar adeta akın etti. “Rüyalarda Buluşuruz” icrasıyla başlayan konser, Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Melihat Gülses’in “Kapın Her Çalındıkça”, “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın”, “Canımın Ta İçisin Sen”, “Çok Aşığın Var Diyorlar” ve “Bir Dalda İki Kiraz” gibi sevilen şarkılarıyla devam etti. Konsere gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Gülses, “Kahramanmaraş’a İstanbul’dan kucak kucak selam ve sevgi getirdim. Buraya ilk kez geliyorum. Ama harika bir program oldu” ifadelerini kullandı. Sanatseverler kulakların pasını silen şarkılara eşlik ederken, sanatçı ve orkestrayı dakikalarca alkışladı.

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Melihat Gülses Kahramanmaraş’ta Konser Verdi!
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