Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar,...
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı...
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı

Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde sınav hazırlığı yapan ve memur olarak atamaları gerçekleşen gençler Cemil Meriç Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar

Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde sınav hazırlığı yapan ve memur olarak atamaları gerçekleşen gençler Cemil Meriç Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:20
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Şehir genelindeki 25 kütüphanede Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan öğrenciler, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Atamaları gerçekleşip memur olan gençler, kütüphane personeliyle bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sürpriz konuklara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı da gerçekleştirildi. Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu yaptığı açıklamada, “Bugün yeni memur kardeşlerimiz çok kıymetli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kariyerlerinde, hayatlarında her birine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde HazırlandılarKazandılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay Müjdeyi Verdi, Bulanık Sosyal Tesisi Hazır
Başkan Okay Müjdeyi Verdi, Bulanık Sosyal Tesisi Hazır
Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı
Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı
TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta ahilik geleneğini yaşatıyor
TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta ahilik geleneğini yaşatıyor
Kahramanmaraş "Elbistan Off-Road Şenlikleri" Başlıyor
Kahramanmaraş "Elbistan Off-Road Şenlikleri" Başlıyor
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Güzelyurt Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber