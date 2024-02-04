Meral Akşener'in Kahramanmaraş ziyareti iptal oldu

Söz konusu ziyareti, Genel Başkan Yardımcısı Şehircilik ve Afet Politikaları Başkanı Türker Yörükçüoğlu ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban gerçekleştirecek.
Son Güncelleme: 04.02.2024 14:53
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 05 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş ve deprem bölgesine yapacağı ziyaret ablası Mualla Özen'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Söz konusu ziyareti, Genel Başkan Yardımcısı Şehircilik ve Afet Politikaları Başkanı Türker Yörükçüoğlu ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban gerçekleştirecek.