Mercan Balıkcılık’tan 12 Şubat mesajı

Türk Kurtuluş Savaşı’nda, Maraş Milli Mücadelesinin ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Elma, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş halkı olarak, yine bir 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Maraş; maddenin, manaya boyun eğdiği, inanmış bir avuç insanın, azim ve kararlılıkla Türk Milletinin esir edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği kenttir.

Vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, kahraman ecdadımız; kan vererek, can vererek kentimizi işgalden kurtardılar ve 12 Şubat gününü bizler için bayram yaptı.

Vatan, millet ve namus uğruna Rahmeti Rahmana kavuşanları Minnetle yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kahramanmaraşlıların 12 Şubat Kurtuluş Bayramını tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

