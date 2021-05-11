Mercan Balıkçılık’tan Bayram Mesajı

Teyfik Elma mesajında şöyle konuştu;

“Komşusu açken tok yatmayı kabul etmeyen bir medeniyetin evlatları olarak, yardımlaşma, dayanışma, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Mübarek Ramazan Bayramına daha hep birlikte ulaşmış bulunuyoruz.

Bayramlar, sevinç ve ikram günleridir. Bu bayram kucaklaşmasakta Ramazan bayramının ülke olarak kenetlenmenin tesis edildiği dayanışma ve sevinç günlerine vesile olur.

Bu düşüncelerle, Mübarek Ramazan Bayramı’nın Aziz Milletimize, İslam Âlemine ve Tüm İnsanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”