Mercan Balıkçılık’tan kandil mesajı

Elma mesajında şunları söyledi;

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in doğumu vesilesiyle kutladığımız ve maddi manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bir Mevlid Kandili’ne daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep beraber yaşıyoruz.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (SAV) hala dünyamızı, kalplerimizi ve ruhumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.Mevlid Kandili, sevgili Peygamberimizin bizlere sunduğu bütün değerleri ve öğütlerini anlama ve yaşama bakımından çok önemli bir gündür. Böyle günleri ve geceleri vesile kabul ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırmalıyız.

Manevi hazların en yükseğe çıktığı böylesine güzel bir günde tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi’nin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, saygılar sunarım.”