Mersin'de okul servislerine denetim

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, kentin birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlere, 89 jandarma personeli katıldı.

Jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 426 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 14 sürücüye, 4 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

Kontrollerde, 1 araç trafikten men edildi.

Öte yandan ekipler, denetim yaptığı araçlardaki çocuklara balon ve maske hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ramazan Üstüner, gazetecilere, bu yıl denetimleri, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.