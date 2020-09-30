Mersin'de olgunlaşan obruk peynirleri mağaralardan çıktı

İlçede düzenlenen obruk peyniri çıkarma etkinliğine Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile diğer ilgililer katıldı.

Sarp kayalar arasında kurulan çelik halat yardımı ile obruklardan çıkarılan peynirler, 5 aylık lezzet yolculuğunu tamamladı.

Kaymakam Köken, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarında obruklara konulan peynirlerin yaklaşık 5 ay dinlenerek olgunlaştığını söyledi.

Obruk peyniri üreticilerine bereketli bir yıl olmasını dileyen Köken, ürünün kilogramının ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu aktardı.