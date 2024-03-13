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Mesut Dedeoğlu “Esnaf kaderine terk edilmeyecek”

Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Kıbrıs Meydanı’nda esnafı ziyaret eden İYİ Parti’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “Biz Göreve Geldiğimizde Esnafımız Kendi Kaderine Terk Edilmeyecek. Esnafımız hiçbir zaman yalnız kalmayacak” ifadesini kullandı.

Mesut Dedeoğlu “Esnaf kaderine terk edilmeyecek”

Mesut Dedeoğlu “Esnaf kaderine terk edilmeyecek”

Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Kıbrıs Meydanı’nda esnafı ziyaret eden İYİ Parti’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “Biz Göreve Geldiğimizde Esnafımız Kendi Kaderine Terk Edilmeyecek. Esnafımız hiçbir zaman yalnız kalmayacak” ifadesini kullandı.

13 Mart 2024 Çarşamba 10:42

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren İYİ Parti’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu kentin en işlek meydanlarından biri olan Kıbrıs Meydanı’nda esnafı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Dedeoğlu, “İş başa düştü” diyerek projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Bilgi, tecrübe ve donanımıyla Kahramanmaraş’ı dünyanın parlayan yıldızı konumuna getirecek projeleriyle, göreve gelir gelmez, orta hasarlı, rezerv alanlar, alınamayan ruhsatlar sorununu ortadak kaldıracak olan Dedeoğlu, “Tek odaklanacağımız nokta Kahramanmaraş olacak. Bizim belediyecilik anlayışımızda rant asla olamaz. Parti ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımız eşit olacak. Biz hemşehrilerimizin derdine ortak olmak ve sorunları çözmek için İş başa düştü diyerek bu yola çıktık. Memleketimizi daha yaşanılabilir, esnafımızın nefes aldığı bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

ESNAF DEĞİŞİM İSTİYOR

Esnafın derdini dert edinen, tüm sorunları ve istekleri tek tek not alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, kent genelinde değişime yönelik ciddi bir talep ile karşılaştığını ifade ederek, 31 Mart’ta vatandaşın değişim ile buluşacağını dile getirdi. Kahramanmaraş’ı el birliği ile huzura ve hizmete kavuşturacağız diyen Dedeoğlu, “Memleketimin sorunları saymakla bitmiyor. Esnafımızın canı yanmış kimin umrunda. 6 Şubat depremlerinin yaraları hala sarılamadı. Vatandaşımız çok perişan. Deprem öncesindede sorunlar bitmiyordu. Şimdi işler daha kötüye gidiyor. İnşallah biz Kahramanmaraş’ı İYİ belediyeciliğe kavuşturduğumuzda, esnafımıza can suyu olacak projelerle onların yüzünü güldüreceğiz” dedi. Depremin etkilerini kaldırmak, vatandaşın ve esnafın yaşam kalitesini arttırmak için gece gündüz çalışacağının altını çizen Dedeoğlu, “Biz esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu gezilerimiz göreve geldikten sonrada da devam edecek. Sık sık onların isteklerini kendilerini ziyaret ederek dinleyeceğiz ve çözüm sağlayacağız. Ekmeğini kazanma mücadelesi veren hiçbir esnafımızı kendi kaderine terk etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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Mesut Dedeoğlu “Esnaf Kaderine Terk Edilmeyecek”
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