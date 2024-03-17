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Mesut Dedeoğlu, “Hani çadırda kalan kimse yoktu?"

Acılı bir vatandaşla sohbet eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “Hemşehrilerimin canı yanmış kimin umurunda. Hani çadırda kalan kimse yoktu? Bunlar gerçek belediyecilik yapmamışlar. Allah’ın izniyle göreve geldiğimizde bunlara gerçek belediyecilik nasıl yapılır en iyi şekilde göstereceğiz” dedi.

Mesut Dedeoğlu, “Hani çadırda kalan kimse yoktu?"

Mesut Dedeoğlu, “Hani çadırda kalan kimse yoktu?"

Acılı bir vatandaşla sohbet eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “Hemşehrilerimin canı yanmış kimin umurunda. Hani çadırda kalan kimse yoktu? Bunlar gerçek belediyecilik yapmamışlar. Allah’ın izniyle göreve geldiğimizde bunlara gerçek belediyecilik nasıl yapılır en iyi şekilde göstereceğiz” dedi.

17 Mart 2024 Pazar 20:12

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra sokakta yürüyen vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorunlarını, sıkıntılarını ve dertlerini dinliyor. Seçim çalışmaları kapsamında yine caddelerde yürüyen vatandaşlarla sohbet eden Dedeoğlu’nun karşısına bir vatandaş çıkarak, üzgün ve çaresiz bir halde içini döktü. Acılı ve çaresiz vatandaş Pazarcık İlçesi’ne bağlı Narlı Mahallesi civarında ablasıyla beraber çadırda kaldığını dile getirdi.

PAZARCIKTA YAŞAYAN ACILI ANNE BELEDİYE BAŞKANINA SESLENDİ: “O BELEDİYE BAŞKANI DUYSUN SESİMİZİ”

Acılı ve çaresiz vatandaş sesini duyuramadığını ifade ederek şöyle dedi; “Narlı’nın üst tarafında, çadırda ablamın yanında kalıyorum. Depremde evimi kaybettim. Kızımı kaybettim. O belediye başkanı duysun sesimizi. Biz hala çadırda kalıyoruz. Hep yalan söylüyorlar. Bizim halimizi hiç görmüyorlar” diyerek Pazarcık Belediye Başkanına kırgınlığını ve kızgınlığını dile getirdi.

HER KOŞULDA, HER ZAMAN YANINIZDA OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Vatandaşın derdini sıkıntısını dinleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “Biz sizin her koşulda, her zaman yanınızda olmak için yola çıktık. Hizmet için yola çıktık. İşte bu sıkıntılar için yola çıktık” dedi. Tüm Kahramanmaraş’ın gönlüne dokunacağının altını çizen Dedeoğlu, “Hemşehrilerimin canı yanmış kimin umrunda. Hani çadırda kalan kimse yoktu? Bunlar gerçek belediyecilik değil ‘sahte belediyecilik’ yapmışlar. Allah’ın izniyle göreve geldiğimizde bunlara gerçek belediyecilik nasıl yapılır en iyi şekilde göstereceğiz” ifadesini kullandı.

ŞEHRİMİZİN VE VATANDAŞIMIZIN TÜM SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

Dedeoğlu saha çalışmalarında, Kahramanmaraş genelinde değişime yönelik ciddi bir talep ile karşılaştığını ifade ederek, 31 Mart’ta vatandaşın değişim ile buluşacağını dile getirdi. Kahramanmaraş’ı el birliği ile huzura ve hizmete kavuşturacağız diyen Dedeoğlu, “Memleketimin sorunları saymakla bitmiyor. 6 Şubat depremlerinin yaraları hala sarılamadı. Vatandaşımız çok perişan. Deprem öncesinde de sorunlar bitmiyordu. Şimdi işler daha kötüye gidiyor. İnşallah biz Kahramanmaraş’ı İYİ belediyeciliğe kavuşturacağız. Şehrimizin ve vatandaşımızın tüm sorunlarını çözeceğiz” ifadesini kullandı.

SORUNLARI GÖZARDI EDEN DEĞİL ÇÖZÜM İÇİN YOLA ÇIKTIK

“Halkın sorunlarını göz ardı eden değil, çözüm için yola çıkan bir anlayışla Kahramanmaraş’a hizmet edeceğiz” diyen Dedeoğlu, “Vatandaşımızın talepleri, beklentileri ve önerileri bizler için çok değerli. Kahramanmaraş’ı karış karış gezerek vatandaşımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Sorunları göz ardı eden değil çözüm için yola çıkan bir anlayışla memleketimize hizmet edeceğiz. Gönülden bağlı olduğumuz Kahramanmaraş için, mutlu, umutlu yarınlar için durmadan çalışacağız” dedi.

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Mesut Dedeoğlu“Hani çadırda Kalan Kimse Yoktu?
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