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Mesut Dedeoğlu “İlk işimiz; orta hasarlı binalar ve alınamayan ruhsatların çözümü olacak”

Depremde mağdur olan vatandaşların haklarının takipcisi olacağının sözünü veren Dedeoğlu, “Allah nasip ettiğinde, büyükşehir belediye başkanı olduğumda ilk yapacağımız iş; rezerv alanlar, uygun olmayan alanlar, orta hasarlı binalar ve alınamayan ruhsatların çözümü olacak” dedi.

Mesut Dedeoğlu “İlk işimiz; orta hasarlı binalar ve alınamayan ruhsatların çözümü olacak”

Mesut Dedeoğlu “İlk işimiz; orta hasarlı binalar ve alınamayan ruhsatların çözümü olacak”

Depremde mağdur olan vatandaşların haklarının takipcisi olacağının sözünü veren Dedeoğlu, “Allah nasip ettiğinde, büyükşehir belediye başkanı olduğumda ilk yapacağımız iş; rezerv alanlar, uygun olmayan alanlar, orta hasarlı binalar ve alınamayan ruhsatların çözümü olacak” dedi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 09:01

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, bir yıldan beri orta hasarlı binalara işlem yapılmadığını vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde bu sorunların çok kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi. Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ı mağdur ettiler, yine edecekler. Bunlara dersi sandıklarda verelim” dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından bir yıldan fazla süre geçtiğini ifade eden Dedeoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Depremde On binlerce vatandaşımızı sevdiklerinden ayıran felaket tüm ülkeyi derinden etkiledi. Tarifi mümkün olmayan bu acı, bir çok vatandaşımızı evsiz bıraktı. Kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde, ve bu acı hiçbir zaman dinmeyecek. Şuana kadar ana caddeler üzerindeki enkazları kaldırabildiler. Ağır hasarlı binalar daha yeni yeni yıkılmaya başladı. Depremin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti . Bir yılda yapılan işler bunlar. Kenar semtlere eski mahallelere daha giremediler. Bir yılda orta hasarlı binalar ne yaptılar? Şuan da Kahramanmaraş’ımızın en büyük problemi rezerv alanlar, uygun olmayan alanlar, orta hasarlı binalar ve alınamayan ruhsatlar. Allah nasip ettiğinde belediye başkanı olduğumda ilk yapacağımız iş kesinlikle bunları çözümlemek ve Kahramanmaraş halkının bu noktada önünü açmak olacak.”

Dedeoğlu saha çalışmalarında vatandaştan duyduğu bir konuyuda dile getirerek, “Vatandaş değişimin şart olduğunu söylüyor. Değişimin adreside biz olacağız inşallah” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mesut Dedeoğlu “İlk Işimiz; Orta Hasarlı Binalar Ve Alınamayan Ruhsatların çözümü Olacak”
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