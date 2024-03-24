Mesut Dedeoğlu “Kahramanmaraş’ı marka şehir yapmak için gece gündüz çalışacağız”

Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekili, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, sebze hali ve otobüs terminalini ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileyen Dedeoğlu, onlarla sohbet edip sorunları dinledi ve projelerini anlattı. Vatandaş Dedeoğlu’na yakın ilgi göstererek, “Yeter artık değişsin bu yönetim. Kahramanmaraş’ın Mesut Dedeoğlu gibi yöneticilere ihtiyacı var” dedi. Burada açıklama yapan Belediye Başkan Adayı Dedeoğlu, seçmenin 31 Mart’ta oy kullanması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu yönetim Kahramanmaraş’ı çok sahipsiz bıraktı. İnsanlar kaderine terk edildi. Sorunlar aldı başını gitti. Herkesin umudu kırıldı. Gençlerimiz bu memleketi terk etme çabasında. İnsanlarımızın bu memleketi terk etmesine gönlümüz razı değil. Bize inanın, bizim mücadelemize katkı verin, Kahramanmaraş’ı hak ettiği gibi hep birlikte huzur içinde yönetelim. Vatandaşımızın sorunlarını tek tek çözelim. Kahramanmaraş’ın geleceğine umut ile bakalım” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA UMUTSUZLUK VAR AMA BİZ BUNU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ

Kahramanmaraş’ta mutsuzluk ve umutsuzluk yaşandığına dikkat çeken Dedeoğlu, “Gelin hep beraber Kahramanmaraş’ı İyi belediyecilikle buluşturalım. Mutsuzluk ve umutsuzlukları tersine çevirelim. Esnafımıza, işçimize öğrencimize, işsizimize ve ev hanımlarına destek olalım. Kahramanmaraş’ı hak ettiği hizmete kavuşturalım. Ankara’dan alacağımız yüz yıllık hizmeti şehrimizle buluşturalım” dedi.

YAPACAĞIM DEYİPTE YAPAMADIĞIM HİÇBİR PROJE KALMAYACAK

Kahramanmaraş’ın potansiyelini ortaya çıkaracaklarını belirten Belediye Başkan Adayı Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ı bunca yıl bu şekilde yönetenlerimi seçeceksiniz? Yoksa gerçekten memleketimize sevgi ve saygıyla bağlı hizmet aşkıyla yanıp tutuşan gelecek vizyonu olan bir insanımı seçeceksiniz? Söz veriyorum yapacağım deyipte yapamadığım hiçbir proje kalmayacak ve daha projeler ekleyeceğiz listemize. Kentimizi her alanda geliştirip Türkiye’nin marka şehirlerinden birine dönüştürmek için gece gündüz çalışacağız” ifadesini kullandı.