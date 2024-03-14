Mesut Dedeoğlu “Kahramanmaraş’ın Ankara’dan 100 yıllık alacağı var”

Bilgi, tecrübe ve donanımıyla Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı konumuna getireceğini söyleyen İYİ Parti’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Gazeteci Neşe Yıldızhan’ın sunduğu Kent Kulisi’ne konuk oldu. Yıldızhan sorularını cevaplayan Dedeoğlu, konuşmasına “Ben görev insanıyım. Benim gönlüm ruhum her şeyim Kahramanmaraş” diyerek başladı. Kahramanmaraş’a yapılmayan ve yapılması gereken hizmetleri çok iyi bildiğini ifade eden Dedeoğlu, “Bu memlekete hizmet etmeye devam etmek mecburiyetinde olduğum için aday oldum. Yapılan eksiklikleri hepimiz görüyoruz. Ben her zaman Kahramanmaraş için elimi taşın altına koydum. Şimdi sadece elimi değil gövdemi koymak için, İş başa düştü diyerek yola çıktım” dedi. Parti teşkilatı olarak, İl ve ilçe başkanlarının yanı sıra 11 ilçe adaylarıyla birlikte muazzam birlikteliğin olduğunu ifade eden Dedeoğlu, “Allah nasip ederse 31 Mart’ta Kahramanmaraş’ı İYİ Belediyecilikle buluşturacağız” ifadesini kullandı.

ANKARA’DA KAHRAMANMARAŞ’I BİLMEYEN BİR GURUP HEYET OTURUYOR

Kahramanmaraş’ta fiziki olarak depremin bittiğini manevi olarak devam ettiğini savunan Dedeoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üzülerek ifade ediyorum ki, 6 Şubat Depreminden önce Kahramanmaraş’ta zaten bir deprem vardı. Öyle güzelim binalar yıkıldı ki. Sarı binamız vardı, onu yıktılar. Elimde imkan olsaydı asla o binayı yıkmazdım ve yıktırmazdım. Çünkü Kahramanmaraş’ın bir sembolü olmuştu o bina. Kahramanmaraş’ta deprem bitti ama hala devam ediyor. Fiziki olarak değil ama manevi olarak deprem devam ediyor.

13 AYDIR ÇÖZEMEDİLER, VATANDAŞ ÇOK MAĞDUR

Nasıl olduğunu, kimsenin anlamadığı Ankara’da, Kahramanmaraş’ı bilmeyen bir grup heyet oturuyor. Kahramanmaraş ile ilgili önüne haritayı açıyor. Bu semt uygun olmayan olsun, bu cadde rezerv alanı olsun, burası heyelan bölgesi olsun, buralara uygun olmayan alanlara konut yapılmasın ve bu alanlarda da yıkılmayan binaları yıkalım diyorlar… Orta hasarlı binalar yıkılması gerekiyor mu? Yoksa takviye ve güçlendirmeyle o bina oturulacak seviyede mi? 13 ay olmuş hala bu yönetim, belediye, ilgili bakanlıklar buna karar veremiyor. Vatandaş mağdur durumda. Öyle aileler tanıyorum ki elektiriği suyu kapanmış konut açığından dolayı oturmak zorunda maalesef.

31 MART’TAN 1 HAFTA SONRA ORTA HASARLILARIN SORUNU ÇÖZÜLECEK

Allah nasip ederse, 31 Mart Seçimlerinde göreve geldikten bir hafta sonra orta hasarlıların problemini tamamını çözeceğim. Nasıl çözüleceğini de söylüyorum; İnşaatla ilgili Türkiye’nin dört bir yanından hocaları çağırıp, komisyonlar oluşturup, bir haftada çözeceğiz. İlk binadan başlayarak, orta hasarlımı, ağır hasarlımı yıkılması gerekiyor mu diye ilgili ekip hemen karar verip gereğini yaparak ilerleyecek. Oturulmayacak bir binada zaten kimse oturmak istemez. 13 aydan beri bu işe bir karar verilemez mi? Yada bunlar işi bilmiyorlar.

TOPLU TAŞIMA ULAŞIMI SABAHA KADAR AKTİF OLACAK

Ulaşım konusunda da değinecek olursak. Ulaşımın bir projesi olmaz. Belediyenin en büyük görevlerinden bir tanesi de ulaşımı sağlamak bunu organize etmektir. Şuanda Kahramanmaraş’ta otopark problemlerinden sonra en büyük problem ulaşımdır. Saat 22:00 dan sonra şehirde bir yerden bir yere gitmek mümkün değil. Tüm semptlerimizde bu problem var. Bunu çözmek çok mu zor? Sadece bir talimat verilecek. Ring hattı konulacak, seferler gece sabaha kadar çalışacak. Amme hizmeti diye bir şey var. Kar gözetilmez orada. Bir kişiye hizmet verse bile kar gözetilmeden oraya hizmet vermek zorunda belediye. Bu sorunu da ortadan kaldıracağız inşallah.

KADIN GİRİŞİMCİLERE VE GENÇLERE BELEDİYE İMKANLARI SONUNA KADAR AÇIK OLACAK

Kadın girişimcilerimiz ve gençlerimize yönelik çok ciddi projelerimiz var. Kadın girişimcilere ve gençlerimize belediye imkanları sonuna kadar açık olacak. Kadın girişimcilerimize ekonomiye katkı sağlayacak ciddi imkanlar sunacağız. Üniversiteyi yada liseyi bitirmiş pırıl pırıl gençlerimiz evde oturuyor. Onlara iş istihdamı sağlanması alanında yardımcı olacağız. Belediye imkanlarıyla onların üretime katkı sağlaması noktasında imkanlar sunacağız.

KAHRAMANMARAŞ’I HER ALANDA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Sahada her zaman söylüyorum; sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte çalışacağız. Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırabilmek için meslek gruplarıyla, meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve kent konseyiyle ortaklaşa toplantılar yapıp, doğru bir tanedir o doğruya hep birlikte ulaşacağız. Kahramanmaraş’ın imarından, gelişmesinden, tanıtılmasından, gastronomi , turizm, spor kısaca her alanda hep beraber karar verip hep beraber yöneteceğiz Kahramanmaraş’ı inşallah. Kahramanmaraş halkının düşüncesinden dışarı çıkmak gibi bir düşüncemiz yok. Kahramanmaraş’ta yapılması gereken o kadar çok şey var ki, bunları yaparken çoğu yerde inanın paraya ihtiyaç yok. Küçük ve doğru dokunuşlarla Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracağız ve vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlayacağız.

22 YILDIR NE YAPTILAR BU MEMLEKETE, BU KADAR SAHİPSİZ BİR MEMLEKET OLUR MU?

22 yıldır Kahramanmaraş’ı mevcut iktidar partisi yönetiyor. Şöyle bir bakıyorum. Ne yapılmış bu memlekete… Birkaç proje dışında hangi taşı taş üstüne koydular. Bunları gördükçe içim yanıyor. Turizmi konuşacak olursak içler acısı elimizi nereye atsak boş…Kalemiz var mesela 4 buçuk sene kapalı kaldı. Dış sur duvarlarında çatlaklar varmış onlar dökülmüş o işi 4 buçuk senede yaptılar. Yıllarca insanlar oraya giremedi. Depremden dolayı şuan yine kapalı… Bu kadar sahipsiz bir memleket olur mu? İlgisiz, alakasız, yapılması gereken işlerin takipsizliği bu kadar had safhada olur mu? Maalesef bunları yaşıyor benim vatandaşım.

İŞ BAŞA DÜŞTÜ

İş başa düştü diyerek ne demek istediğimiz anlatayım; Siz bir şey yapmadınız. Bu memlekete istenilen hizmeti veremediniz. Ben bir köşede dururken elimi taşın altına koydum. Ben çıktım demektir. Onun iş başa düştü diyoruz. Kahramanmaraş’ta mutlu bir insan yok. Sanayicisinden küçük esnafa kadar mutsuzluk belirtileri var. Ne olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini, hayatını nasıl idam ettirmesi konusunda endişeleri var. İnsanları bu kadar mutsuz etmeye, bu kadar umutsuzluğa sürüklemeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu yönetim insanları bu hale getirdi. Neresinden tutarsanız tutun yapılan her iş elinizde kalıyor.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Bundan 6 ay önce adaylığımı koyduğumda; seçilirsem ilk işim belediye çalışanlarımın kanuni sendikal haklarını vereceğim demiştim. Göreve gelince ilk işimizden birisi bu olacak. Biz bu memleketi onlarlar birlikte ayağa kaldıracağız. Öte yandan göreve gelir gelmez, orta hasarlılar, rezerv alanlar, uygun olmayan alanlar ve alınamayan ruhsatlar sorunu kalmayacak.

KAHRAMANMARAŞ’IN YÜZ YILLIK ALACAĞI VAR

Son olarak şunları söylemek istiyorum. Cumhuriyet kurulduğu günden beri Kahramanmaraş Ankara’daki hak ettiği yatırımları alamadı. Kahramanmaraş’ın Ankara’dan yüz yıllık bir alacağı var. Memleketimizin bu alacağını alabilmesi için her şeyi yapacağım. Ankara’daki yöneticiler için konuşuyorum. ‘Bana değmeyen yılan bin yaşasın’ diyor. Sen Kahramanmaraş’ın problemlerini yatırımlarını takip etmek zorundasın. Orada bir pasta var en büyük dilimi almak zorundasın. Kahramanmaraş’ın hakkı bu. Bütçenin en büyüğü Kahramanmaraş’a verilmesi lazım. Vermiyorlarsa Ankara’dan hesap sormak lazım. Allah nasip etsin 11 belediye başkanımızla birlikte şanlı Türk Bayrağımızın yanına İYİ Parti bayrağını asalım. Yılların geçmişiyle alamadığı hizmetleri Kahramanmaraş’ımıza sunalım.”