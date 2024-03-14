Mesut Dedeoğlu “Umudunu yitirmiş vatandaşımıza umut olmaya geliyoruz”

Seçime sayılı günler kala çalışmalarına ara vermeden devam eden, kapı kapı dolaşarak gönüllere dokunan, Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekili, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş’ın geleceği için yoğun mesai harcıyor. Kentin İYİ’leşmesi için ortaya koyduğu projeler ve samimiyetiyle geleceğe dair umut oluyor. Teşkilat mensuplarıyla birlikte gittiği her mahallede, kapısını çaldığı her evde coşku ile karşılanan Dedeoğlu, kendisine yöneltilen sorulara ve beklentilere samimiyetle cevap veriyor.

AZ KALDI HER ŞEY İYİ OLACAK

Asrın felaketi olan 6 Şubat Depremleri sonrası evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeleri kaldıkları Arkas Şirikcioğlu Konteyner Kent’te ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, umudunu yitirmiş depremzedelere umut oldu. Burada bir açıklama yapan Dedeoğlu, “Umudunu yitirmiş hemşehrilerimize umut olmaya geliyoruz. Vatandaşımızın içi kan ağlıyor. Yüzlerindeki gülümseme bize sorumluluğumuzun ne kadar çok fazla olduğunu gösteriyor. Az kaldı, her şey İYİ olacak. Vatandaşımızın derdine ortak olmaya geliyoruz” ifadesini kullandı.