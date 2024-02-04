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Mesut Dedeoğlu, “Vatandaş değişim istiyor”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Dulkadiroğlu İlçesinde seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmasında, tüm Kahramanmaraşlıların oylarına talip olduklarını belirtelerek, “Vatandaş değişim istiyor. Değişimin adresi de biz olacağız inşallah” dedi.

Mesut Dedeoğlu, “Vatandaş değişim istiyor”

Mesut Dedeoğlu, “Vatandaş değişim istiyor”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Dulkadiroğlu İlçesinde seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmasında, tüm Kahramanmaraşlıların oylarına talip olduklarını belirtelerek, “Vatandaş değişim istiyor. Değişimin adresi de biz olacağız inşallah” dedi.

04 Şubat 2024 Pazar 15:16

İyi Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can’ın seçim ofisi açıldı. Coşkulu ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışa, parti yöneticileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seçim ofisi açılışında konuşan İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, 31 Mart günü sandıklar açıldığında, Tüm Kahramanmaraş’ın Belediye Başkanı olacağım inşallah” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZI ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Tüm Kahramanmaraş’ın oylarına talip olduğunu söyleyen Dedeoğlu, “Kahramanmaraş merkez ilçelerimizden bir tanesi olan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayımız Dr. Selahaddin Can Bey’in seçim ofisi açılışını gerçekleştirdik. Kalabalıktan gerçekten çok duygulandım ve gururlandım. İnşallah 31 Mart’ta da çalışmalarımızı zaferle taçlandırıp, Kahramanmaraş’ı hep birlikte yöneteceğiz” ifadesini kullandı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURDUK

Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığınının açıklandığı ilk günden itibaren ilçe içle, kapı kapı dolaştığını ifade eden Dedeoğlu, “Vatandaşın taleplerini ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek, sorunların çözümü için yol haritası oluşturduk. Gece gündüz sahadayız. Çarşı Pazar demeden kapı kapı dolaşıyoruz. Büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 31 Mart’ta bu çalışmalarımızın meyvesini alacağız inşallah. Sahada çok sık duyduğumuz bir konu var. Vatandaş değişimin şart olduğunu söylüyor. Değişimin adreside biz olacağız inşallah” ifadesini kullandı.

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Mesut Dedeoğlu“Vatandaş Değişim Istiyor”
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