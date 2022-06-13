Meteoroloji 42 il için alarm verdi: sel, yıldırım ve doluya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 42 il için bugün "sarı ve turuncu" kodlu uyarı yaparken, tespit edilen bölgelerde kuvvetli yağışlar, dolu, yıldırım, sel ve fırtına beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin önemli bir bölümünde bugün görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtiliyor.

42 ile için sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerinde; Afyonkarahisar, Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Ankara, Burdur, Çorum, Çankırı, Denizli, Giresun, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Hakkari, Mersin, Kayseri, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Konya, Manisa, Muğla, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Niğde, Rize, Sivas, Samsun, Tokat, Uşak, Trabzon, Van, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Karaman, Osmaniye ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay’a ise turuncu kod verildi.

Ani sel, yıldırım, su baskını, dolu yağışı, yağış esnasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Sağanak yağışın yaşanacağı tahmin edildiği Rize'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıdan sonra Rize Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteorolojiden gelen son bilgilerde, ilimiz için sarı uyarı verilmiş olup; 13 Haziran 2022 Pazartesi günü ilimizde, sabah saatlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edildiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara (rüzgar, su baskını, ani sel vb.) karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir" sözleri aktarıldı.

Hatay’da kuvvetli sağanak

Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağışların Hatay çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazartesi akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli, batı kıyılarında yerel çok kuvvetli ve zaman zaman şiddetli olması beklendiğini aktardı.

Yağışlar sebebiyle kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, ulaşımda aksama, yıldırım, su baskını ve ani sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu'da kuvvetli fırtına ve rüzgar bekleniyor

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Van’ın doğusu ve güneyi, Hakkari ve Şırnak) güney ve güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak esmesi bekleniyor.