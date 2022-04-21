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Kahramanmaraş
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Meteoroloji'den Kahramanmaraş için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt bazı illerinde sağanak yağışların etkili olacağını tahmin ediyor.

Meteoroloji'den Kahramanmaraş için uyarı geldi!

Meteoroloji'den Kahramanmaraş için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt bazı illerinde sağanak yağışların etkili olacağını tahmin ediyor.

21 Nisan 2022 Perşembe 09:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısı, Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Sivas, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı, yarın (Perşembe) Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

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Meteorolojiden Kahramanmaraş Için Uyarı Geldi!
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