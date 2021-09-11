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Kahramanmaraş
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Meteoroloji'den uyarı geldi! Kahramanmaraş’ta hava değişiyor!

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurdun büyük bir kesiminde serin havalar etkisini gösterecek. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay ve Ordu'da yağış var.

Meteoroloji'den uyarı geldi! Kahramanmaraş’ta hava değişiyor!

Meteoroloji'den uyarı geldi! Kahramanmaraş’ta hava değişiyor!

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurdun büyük bir kesiminde serin havalar etkisini gösterecek. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay ve Ordu'da yağış var.

11 Eylül 2021 Cumartesi 10:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde il geneli gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeybatısının (Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Kırıkkale) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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