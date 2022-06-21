Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 32 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İşte sağanak yağış beklenen iller...

Marmara’nın doğusu: İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in güneydoğusu

Batı Karadeniz’in iç kesimleri: Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın’ın iç kesimleri ve Kastamonu’nun güneyi

Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın kuzeybatısı, Eskişehir’in doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu

Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir’in güneyi, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevreleri

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerdeyse mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek