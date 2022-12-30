Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”

Azaplıoğlu, yeni yıl mesajında birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Dünyada küresel bir kriz olduğunu hatırlatan Azaplıoğlu, 2023 yılında bu krizin son bulmasını ve ülkelerin toparlanma sürecine girmesini diledi. Azaplıoğlu, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere oturtulduğunu dile getirerek yeni yıl mesajını şu şekilde sürdürdü: “Yeni bir yıla girmenin verdiği huzurla, geride kalan olumsuzlukların yeni yılda yaşanmamasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni yılda, sevdiklerimizle, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmeyi diliyorum. Geçtiğimiz yıl pandemi sonrasının getirmiş olduğu olumsuzlukların yeni yılda yaşanmamasını, ekonomimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Özellikle çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve dünyanın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”