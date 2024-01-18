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Metrekare Fiyatı 30 Bin 318 Lira Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ait Konut Fiyat Endeksi verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Metrekare Fiyatı 30 Bin 318 Lira Oldu

Metrekare Fiyatı 30 Bin 318 Lira Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ait Konut Fiyat Endeksi verilerini kamuoyu ile paylaştı.

18 Ocak 2024 Perşembe 13:41

Konut piyasasındaki kalite etkilerinden arındırılmış fiyat değişimlerini ölçmek amacıyla hesaplanan KFE bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 oranında artış göstererek 1150,4 seviyesine ulaştı.

Konut fiyatlarındaki hızlı artış, 2023 yılı Kasım ayı itibariyle Türkiye genelindeki konut piyasasında önemli bir gelişmeyi ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyat endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1150,4 seviyesine ulaştı.

Aynı zamanda, Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla nominal olarak yüzde 82,8 ve reel olarak yüzde 12,4 oranında bir artış kaydedildi. Bu, konut fiyatlarının son aylarda yaşanan gerilemeye rağmen, 2023 yılı TÜİK tarafından açıklanan yüzde 64,77'lik tüketici enflasyonunun üzerinde bir seyir izlediği anlamına geliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konut fiyat endekslerindeki değişimlere bakıldığında, Kasım ayında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış görüldü. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında bir artış yaşandı.

Türkiye genelinde ortalama bir konutun metrekare fiyatı Kasım ayında 30 bin 318,6 TL'ye yükselerek, 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı ise 3 milyon 31 bin 860 TL'ye ulaştı. Bu rakam İstanbul'da 4 milyon 453 bin 250 TL, Ankara'da 2 milyon 329 bin 160 TL, İzmir'de ise 3 milyon 546 bin 530 TL seviyelerine ulaştı.

TCMB'nin son Konut Fiyat Endeksi açıklamasında, Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 yılı Şubat ayından itibaren endekslerin sabit kabul edildiği bildirildi.

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Metrekare Fiyatı 30 Bin 318 Lira Oldu
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