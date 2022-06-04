MHP ‘Adım Adım 2023’ Toplantısı Göksun’da Yapıldı

Programa MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP İlçe Başkanı Fatih Üstün, Göksun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ak Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MHP Göksun İlçe Başkanı Fatih Üstün ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Üstün; “2016 yılından bu yana yoğun çalışmalar neticesinde parti ve ocak binamızın tapusunu almış bulunuyoruz. Yine bölgenin 320 bin metrekare olmak üzere en büyük hatıra ormanını Bilge Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin adına tahsis etmiş bulunmaktayız. Bu hatıra ormanı 10 yıl sonra Göksu'nun en kıymetli yeri haline gelecektir.

2015 yılı genel seçimlerinde ilçemizdeki oyumuz %18.7 iken 2018 seçimlerinde partimizin oy oranı 23.8 olmuştur. Hedefimiz önümüzdeki seçimlerde inşallah bunu 50.1'e taşımaktır.

Bizler Türk Milliyetçileri olarak ülkemizin teminatı olmaya devam edeceğiz, kutlu davamızı her mecrada savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Programa katılan MHP MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen de 2023 seçimlerinin öne mine işaret ettiği konuşmasında şunları söyledi;

“Bu 2023 seçimleri neden bu kadar önemli? Halk ile batıl arasında bir mücadele olacağı için çok önemli. Hak nedir? Batıl nedir? Malumunuz Devletimiz kuruluş aşamalarına gelmeden önce 1915'te Çanakkale'de yüzbinlerce şehit vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda, Ankara'da, İzmir'de, Kahramanmaraş'ta Yemen'de, Trablus'ta, Trakya'da bu aziz millet yüz binlerce Şehit vermiştir. Devamında ise 15 Temmuz'da yüzlerce şehit vermiştir. 1915'ten alın 2016'ya kadar mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında olan, memleketin istikrar ve istikbaline karşı olan odaklarla bu ülkenin gerçek sahipleri mücadele etmiştir.

Bu mücadelelerde şehit düşen Türk milletinin Aziz evlatları kurşunlara göğüs gererken hiçbiri birbirine sormamıştır; Sen Türk müsün? Sen Kürt müsün? Alevi misin? Sünni misin? Çerkez misin? Abaz mısın? Ecdadımız düşmanla göğüs göğüse mücadele etmiş ve yan yana şehit düşmüşlerdir.

Buradan hareketle hak ile batılı 2023 yılına bağlayacağım. Yine devletimizin İstiklal ve istikbaline sahip çıkan, bekasını düşünen bir ittifakımız var, Cumhur ittifakı. Cumhur ittifakı 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da ve İstanbul'da tankların üzerinde bu aziz millet tarafından kurulmuştur. 251 vatan evladı şehit düşerken gözlerini dahi kırpmadılar.

FETÖ'cü vatan hainleri Ankara'da bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne düşmana atılmayan bombalarla saldırdılar. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaktı. Ancak buna kim dur dedi? Aziz Türk milleti ‘dur’ dedi. Kim dur dedi? Devlet Bahçeli Bey ‘dur’ dedi, kim dur dedi? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ‘dur’ dedi.

Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız memleket müdafaasında bu denli rol almışken Zillet neredeydi? 6'lı masa 6+1 HDP neredeydi? Biz milliyetçiler olarak göğsümüzü siper ettik küffara karşı. Peki şimdi hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkan Zillet İP’lisi, CHP'si, Devası, Geleceği bunlar neredeydi?

Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk CHP'yi kurarken CHP'nin şimdiki tutumunu görseydi bunlar için vallahi billahi önlem alırdı. 6 ok vardır CHP'nin bayrağında. En uzun ok milliyetçiliği işaret eder. CHP'nin mevcut yönetiminin ve genel başkanının milliyetçilikle uzaktan yakından alakası var mıdır?

Sandık başına gittiğimizde orada CHP'yi, İP’i, HDP'yi görünce seçmen olarak önümüzdeki pusulada Bir takım şeyler aklımıza gelmeli, unutmamalıyız, hatırlamalıyız.”

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise Göksun ilk defa Abdülhamit döneminde kaza yapıldığını anlattı.

Kalyoncu; “Onun için buradan Abdülhamid'e dil uzatanlara diyoruz ki; Abdülhamit de bizimdir, Atatürk de bizimdir. Türk'ün değerlerinin hepsine Türk milleti sahip çıkar, herkes haddini bilsin.

Dünyaya baktığınız zaman Müslüman coğrafyalarında sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yemen'den Kuzey Afrika'ya, Afganistan'dan Pakistan'a hepsini tek tek ele aldığımızda bir kaos, bir çatışma, bir terör ortamı var. Ne ile başlıyor bu iş? Amerika'nın barış getirme girişimleri ile. Nereden başlıyor? Afganistan'dan. Çok uzun zaman olduğu hala barış gelmedi. Irak yine aynı, ondan sonra Arap baharına girdiler, Arap baharı Kuzey Afrika'ya girdiği günden beri Kuzey Afrika'da kan ve gözyaşı hakim.

Sonra ne oldu? Suriye'ye girdi, onun devamında nereye geliyordu? Türkiye vardı hesapta. Bunu nereden anlıyoruz? Gezi Parkı olaylarını Türkiye'de FETÖ'nün hareketlenme başlattığı zamanlarda görüyoruz.

Buradan yola çıkarak yapamadıklarını 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti devletine saldırarak ve Devleti ele geçirmeye çalışarak gösterdiler. FETÖ ve PKK eli ile Türkiye'de devleti ele geçirmeye çalışan bir yapı var. Ancak bunların girişimleri başarısız oldu. Peki bu yapılar Türkiye'de devleti ele geçirme girişimlerini iptal ettiler mi? 60 yıllık bir emekleri var, o kadar yatırım yapmışlar, para aktarmışlar. Hatta soros vakıfları aracılığıyla Osman Kavalasını bile burada olayları yönetmek için göndermişler. Durdu mu? Durmadı.

Alternatif planları var ve 15 Temmuz'dan sonra bu alternatif planda sahneye konuldu.

Sayın genel başkanımız 2018 seçimleri öncesi uyardı, ‘Beka sorunu var’ dedi. 2019 belediye seçimlerinde yine uyardı yine ‘Beka sorunu var’ dedi. Şimdi Türkiye'de 2 tane ittifak var bu ittifakların nasıl kurulduğunu bir gözden geçirdiğimizde alternatif planlar zaten ortaya çıkıyor.” Şeklinde konuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da ilçenin sorunları bildiklerini ifade ederek şunları kaydetti;

“Biz genel seçimde de belediye seçimlerinde de birlikte hareket ettik. Sayın belediye başkanımızı da Göksun'da seçtik. Hep birlikte hem yerelde, ilçede hem ilde, hem de ülke genelinde birlikte hareket ediyoruz. Biz yeter ki ülkemize hizmet gelsin, insanımız mutlu olsun, insanımız huzurlu olsun diyoruz. Ve bundan da başka bir şey beklemiyoruz. Genel başkanımızın duruşunu bazıları anlamadı, genel başkanımız istediler ki; işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, olmadı, ‘Bakanlık alacak’ dediler, almadı ve bunu da tabii ki kendi kafaları açısından bir türlü algılayamadılar.

Oysa genel başkanımızın siyaset anlayışı hep aynıydı, bazıları dediler ki; ‘biz devlet beyi böyle bilmiyorduk’ ama biz Devlet beyi hep böyle biliyoruz. Devlet Bey her zaman devletinden, milletinden yanadır. Devlet Bey her zaman devletin ve milletim demiştir. Hiçbir zaman partim dememiştir. Asla ben dememiştir. İşte bu anlayışla Göksun'da da birlikte hareket ediyoruz.

Göksu'nun sorunlarını biliyoruz. Kahramanmaraş su zengini bir şehir olarak bilinir. Fakat Su kaynaklarını iyi kullanmadığımızda bir gerçek. Suyumuzu başka yerlere veriyoruz, kendimiz yeteri kadar kullanamıyoruz, faydalanamıyoruz. Hem sulama suyunda hem içme suyunda bazı mahallelerimizde sıkıntılar olduğunu biliyorum. Ama şunu söylemem lazım, su kimsenin şahsi malı değildir. Su devletindir, su kamunundur. Suyu ortak kullanmak bir kültürdür, birbirimizin suyunu kesmek, birbirimize su vermemek bunlar son derece ilkel anlayışlardır.

Sulama konusunda Göksu'nun sıkıntı çektiğini biliyorum. Tarlalarımız yeteri kadar sulanmıyor, bunda geç kalınmış ama önemli bir baraj politikamız var, yatırımımız var, en önemlisi Adatepe bitmeye yakın bir proje. Bunun gövdesi bitti, biliyorsunuz kanalları yapılıyor takip ediyoruz. Defalarca bunu gündeme getirdik buraya ciddi bir şekilde bu sene de ödenek aktarıldı, hızla bitmesi çok önemsediğimiz bir proje.

Kahramanmaraş'ı Göksun'a bağlayan yol çok şükür bitti. Önemli bir yatırım, Kahramanmaraş ile Göksun arası çok kısaldı. Ama tünellerin çıkışından sonraki kısmın yapılması konusunu da çok önemsiyoruz. Bana göre bu Göksu'nun içinden geçmesi lazım. Çünkü Göksu'nun içinden geçmediği an Göksu'nun ekonomisine çok olumsuz etkiler oluşturabilir. Bunu da gündeme getiriyoruz, takip ediyoruz, netleşmemiş bir durum var, burada farklı projeler yerine Göksun'un menfaatini düşünerek hareket etmemiz lazım.

Göksun, tarım memleketi. Elmacılık konusunda önemli bir yere sahip. Ancak sanayileşme konusunda artık gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de Göksun'a Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını da destekliyoruz ve takipçisiyiz.

Biz Genel Başkanımızın direktifi ve belirlediği yolda Cumhur ittifakı olarak yürümeye kararlıyız ve bu yüzden de 2023 yılında şimdiden Cumhurbaşkanı adayımızı açıklıyorum; Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.”