MHP Dulkadiroğlu ilçe belediye başkan aday adayı Tımarcıoğlu ziyaretlerde!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Potansiyel Adayı, Bertiz Eğitim Kültür Vakfı'na ve Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Altunel ve Derneğe Bağlı Bulunan Kayabaşı, Erkenez ve Kanuni Mahalle Muhtarlarına ziyaret gerçekleştirdi. Bertizli Nasuh Tımarcıoğlu'nun Siyasi Kariyeri

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Dulkadiroğlu ilçesi Belediye Başkan aday adayı Bertizli Nasuh Tımarcıoğlu, siyasi kariyerinde geniş bir ufka sahip başarılı bir isim olarak öne çıkıyor. 2013 yılında MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı Kurucular Kurulu Asil Üyesi olarak görev alarak, MHP camiasında önemli bir konuma ulaşmıştır. Şu anda 2019 yılında seçilmiş bir MHP Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi olarak aktif görev yapmaktadır.

Aday Adaylığını Basın Toplantısıyla Duyurmuştu

Nasuh Tımarcıoğlu, MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı için aday adaylığını 7 Ekim Perşembe günü MHP il binasında gerçekleştirdiği basın toplantısıyla resmen ilan etti. Bu önemli kararıyla Dulkadiroğlu ilçesinin geleceğine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantıları

Tımarcıoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Altunel ve derneğe bağlı bulunan mahalle muhtarlarına ziyaret gerçekleştirerek, yerel yönetim konularında istişarelerde bulundu. Kendisinin Dulkadiroğlu ilçesine yönelik projelerini ve vizyonunu paylaştı, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Nasuh Tımarcıoğlu, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Bertiz yöresini ve Dulkadiroğlu ilçemiz için MHP aday adayı olarak kutlu bir yola çıkıyoruz. Cumhur İttifakı ile uzun bir yolda beraber yürüyeceğimizi umuyoruz" dedi.

Aday adayı, Bertiz Eğitim Kültür Vakfı'nı ilk ziyaretinde başkanlarından destek mesajları aldı. Vakfın Başkanı Erdogan Eryılmaz, Tımarcıoğlu'na desteklerini dile getirerek, aday adayının ziyaretleri için teşekkür etti ve başarılar diledi. Bu destek, Tımarcıoğlu'nun yerel yönetimdeki hedeflerine ulaşma yolundaki adımını daha da güçlendirdi.