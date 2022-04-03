Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı

MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta, MHP milletvekili ile MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı esnafı ziyaret etti.

MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta, MHP milletvekili ile MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı esnafı ziyaret etti.

03 Nisan 2022 Pazar 11:47
banner459

Kentte esnaf ziyaretlerini sürdüren MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Ömer Emrah Satıcı ve ekibi bu kez MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekili Aycan ile esnafı buluşturan Satıcı, vatandaşların sıkıntılarını aracısız olarak direk milletvekiline iletmesini sağladı.

Çarşı merkezinde gezerek esnafları ziyaret eden Sefer Aycan ve Ömer Emrah Satıcı vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında çalışacaklarını ilettiler.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Satıcı; “Bugün MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı olarak milletvekilimiz Sefer Aycan beyle esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın sorunlarını dinledik. Sorunların çözümü noktasında yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yapacağımızı ilettik.” Dedi.



 

Anahtar Kelimeler:
MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı Esnafı Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AIPH denetleme kurulu’ndan EXPO 2023’e inceleme ziyareti
AIPH denetleme kurulu’ndan EXPO 2023’e inceleme ziyareti
Başkan Okumuş vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
Başkan Okumuş vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
Kahramanmaraş'ta Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Kahramanmaraş'ta Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde
Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber