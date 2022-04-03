MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

Kentte esnaf ziyaretlerini sürdüren MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Ömer Emrah Satıcı ve ekibi bu kez MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekili Aycan ile esnafı buluşturan Satıcı, vatandaşların sıkıntılarını aracısız olarak direk milletvekiline iletmesini sağladı.

Çarşı merkezinde gezerek esnafları ziyaret eden Sefer Aycan ve Ömer Emrah Satıcı vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında çalışacaklarını ilettiler.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Satıcı; “Bugün MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı olarak milletvekilimiz Sefer Aycan beyle esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın sorunlarını dinledik. Sorunların çözümü noktasında yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yapacağımızı ilettik.” Dedi.





