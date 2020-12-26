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MHP Dulkadiroğlu teşkilatından toplu kan bağışı

MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı Kızılay’a kan bağışında bulundu.

MHP Dulkadiroğlu teşkilatından toplu kan bağışı

MHP Dulkadiroğlu teşkilatından toplu kan bağışı

MHP Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı Kızılay’a kan bağışında bulundu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:23
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, Türk Kızılayı'nın kentte düzenlediği kan bağışı kampanyasına topluca kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayına kan veren MHP İlçe Başkanı Ömer Erah Satıcı, Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Kiraz ve partililer, kan bağışının toplum açısından önemine dikkat çekti.

MHP heyeti, kan bağışının ardından Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu’na simsırma işlemeli Türk Bayrağı hediye etti.

Bağışla ilgili açıklama yapan Ömer Emrah Satıcı; “MHP olarak devletimizin her zaman yanındayız. 2 hafta önce emniyet teşkilatımızı, geçen hafta sağlık çalışanmlarımızı ziyaret ettik, bu haftada Kızılay’a kan bağışı yapıyoruz.

MHP sonuna kadar devletimizin, milletimizin yanında. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde vermiş olduğumuz salgın mücadelesine hasta vatandaşlarımızın yanında olarak katkımızı arttırabiliriz.

Şu anda gerek koronavirüs sebebiyle gerekse diğer hastalıklardan ötürü hastanelerimizde tedavi altında olan hastalarımızın kan ihtiyacı devam etmekte olup bu zor dönemde ihtiyacı karışlayacak stoklardaki azalma hali bir hayli artmış durumdadır.

Kan ihtiyacı duyan hastalarımız için yapacağımız bağışlarımızla, gerekli hijyen kurallarına uymak ve sosyal mesafeyi korumak suretiyle salgınla mücadeleye verdiğimiz desteği taçlandırabiliriz. “ diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.12.2020 18:33
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