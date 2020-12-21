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MHP Dulkadiroğlu’ndan sosyal medya kampanyası

Kahramanmaraş’ta, MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanlığı sosyal medyada yeni bir uygulama başlattı.

MHP Dulkadiroğlu’ndan sosyal medya kampanyası

MHP Dulkadiroğlu’ndan sosyal medya kampanyası

Kahramanmaraş’ta, MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanlığı sosyal medyada yeni bir uygulama başlattı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:57
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MHP ilçe teşkilatı, Türk Bayrağı ile çekilmiş çocuklarının fotoğraflarını paylaşıp, MHP Dulkadiroğlu ilçe başkanlığının sayfasını takip edenlere kitap hediye edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren MHP ilçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı; “Kıymetli Dostlar bu güzel projede evladınızın fotoğrafını TÜRK BAYRAĞI ile çekip, sosyal medyanız da paylaşmanız ve MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı'nın sayfasını etiketlemeniz ile takip etmeniz durumunda;Kahramanmaraşlı hemşehrimiz Tarihçi Yazar Mehmet Işık'ın son kitabı SANCAK İSTİKLAL'İ Hediye Ediyoruz.” Dedi.

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