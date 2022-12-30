MHP İl Başkanı Demiröz ‘Cemevi de bizim, Cami de bizim’

Ertuğrul Doğan’ın görevden ayrılmasıyla birlikte yerine MHP Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi Mali Müşavir Vahit Demiröz gelmişti.

MHP İl Başkanı Vahit Demiröz göreve gelişinin ardından ilk Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslim İbili'yi ziyaret etti.

Başkan Demiröz açıklamalarında; “Genel Başkanımızın, Liderimizin de ifade ettiği gibi Unutulmasın ki, biz ezelden ebede uzanan ve asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz. Hiç kimseyle ayrımız, gayrımız yok. Birlik ve beraberliğimizin Kahramanmaraş'ta da aynı minvalde olduğunu ifade etmek üzere Erenler Kültür derneğini Milliyetçi Hareket Partisi kadroları ile ziyaret ettik. 1980 yılı öncesi Kahramanmaraş'ta birtakım olaylar yaşanmış. Biz bu olayların yaşanmamasını dilerdik. Bu olayların tekrarının yaşanmasını istemiyoruz. Müslüm başkanıma bizleri kabullerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.