Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık,...
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak...
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli Olacak
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli...

MHP İl Başkanı Demiröz ‘Cemevi de bizim, Cami de bizim’

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilk ziyaretini Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslim İbili'ye yaptı. Demiröz, "Cemevi de bizim cami de" dedi.

MHP İl Başkanı Demiröz ‘Cemevi de bizim, Cami de bizim’

MHP İl Başkanı Demiröz ‘Cemevi de bizim, Cami de bizim’

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilk ziyaretini Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslim İbili'ye yaptı. Demiröz, "Cemevi de bizim cami de" dedi.

30 Aralık 2022 Cuma 12:43

Ertuğrul Doğan’ın görevden ayrılmasıyla birlikte yerine MHP Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi Mali Müşavir Vahit Demiröz gelmişti.

MHP İl Başkanı Vahit Demiröz göreve gelişinin ardından ilk Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslim İbili'yi ziyaret etti.

Başkan Demiröz açıklamalarında; “Genel Başkanımızın, Liderimizin de ifade ettiği gibi Unutulmasın ki, biz ezelden ebede uzanan ve asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz. Hiç kimseyle ayrımız, gayrımız yok. Birlik ve beraberliğimizin Kahramanmaraş'ta da aynı minvalde olduğunu ifade etmek üzere Erenler Kültür derneğini Milliyetçi Hareket Partisi kadroları ile ziyaret ettik. 1980 yılı öncesi Kahramanmaraş'ta birtakım olaylar yaşanmış. Biz bu olayların yaşanmamasını dilerdik. Bu olayların tekrarının yaşanmasını istemiyoruz. Müslüm başkanıma bizleri kabullerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
MHP İl Başkanı Demiröz ‘Cemevi De BizimCami De Bizim’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!
Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!
Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar
Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçici 104 işçi alıyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçici 104 işçi alıyor!
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”
Elbistan’da köpeklere çip takılıyor!
Elbistan’da köpeklere çip takılıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber