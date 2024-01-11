MHP Kahramanmaraş için 2 adayını seçti!

31 Mart yerel seçimleri için partilerin aday belirleme süreci devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediye Başkan adayını Harun Şahin, Nurhak Belediye Başkan adayını ise İsmet Göksu olarak açıkladı.