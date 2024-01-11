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MHP Kahramanmaraş için 2 adayını seçti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş’ta Ekinözü ve Nurhak Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

MHP Kahramanmaraş için 2 adayını seçti!

MHP Kahramanmaraş için 2 adayını seçti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş’ta Ekinözü ve Nurhak Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

11 Ocak 2024 Perşembe 18:06

31 Mart yerel seçimleri için partilerin aday belirleme süreci devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediye Başkan adayını Harun Şahin, Nurhak Belediye Başkan adayını ise İsmet Göksu olarak açıkladı.

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MHP Kahramanmaraş Için 2 Adayını Seçti!
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