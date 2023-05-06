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MHP'li Karakoç, “Çiftçilerimiz Kafalarında Soru İşareti Olmadan Üretecek Şehrimiz Kazanacak”

"MHP'li Karakoç, Toprağı kucaklayan çiftçilerimizin elleri dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir. " dedi.

MHP'li Karakoç, “Çiftçilerimiz Kafalarında Soru İşareti Olmadan Üretecek Şehrimiz Kazanacak”

MHP'li Karakoç, “Çiftçilerimiz Kafalarında Soru İşareti Olmadan Üretecek Şehrimiz Kazanacak”

"MHP'li Karakoç, Toprağı kucaklayan çiftçilerimizin elleri dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir. " dedi.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:27

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş birinci sıra milletvekili adayı Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor.

MHP Kahramanmaraş milletvekili adayı Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, köy köy, mahalle mahalle gezerek selam verdiği her vatandaşın sorunlarını dinliyor, çözümler üretiyor.

Katıldığı programlarda ve yaptığı ziyaretlerde vatandaşlardan yoğun ilgi gören Zuhal Karakoç Dora, seçim çalışmaları çerçevesinde Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve yönetimini ziyaret etti. Kahramanmaraşlı çiftçilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta bulunan tüm verimli tarım arazilerinin su ile buluşturulup, özellikle hububat olmak üzere bütün stratejik tarım ürünlerinin ve verim kalitesi yüksek tohumların toprak ile buluşturulması için gayret göstereceğini ifade eden Milletvekili adayı Zuhal Karakoç Dora: "Mevcut şartlarda tüm dünyada tarım ve hayvancılık devletlerin savunma ve güvenlik politikaları kadar önem arz etmektedir" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden çiftçilerin de büyük oranda etkilendiğinin altını çizen Dora şunları söyledi: "Çiftçilerimizin sorunları olduğunu biliyoruz. Bu sorunların etap etap çözülmesi de memnuniyet vericidir. Şu zorlu günlerde hükümetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir, değerlidir. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi ve finansman sıkıntılarının giderilmesi için de Cumhur ittifakı olarak çalışmalar yapıyoruz. Toprağı kucaklayan çiftçilerimizin elleri dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir. Çiftçilerimiz, toprağı sevdayla yoğurup emekle işleyenlerdir. 14 Mayıs seçimleri sonrası güçlü bir MHP temsiliyeti ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin yanında olacağız."

Dora son olarak, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 'Bir oy Erdoğan'a, Bir Oy MHP'ye çağrısını yineledi.

Çiftçilerin merak ettiği sorularla devam eden program, Milletvekili adayı Zuhal Karakoç Dora’nın çiftçilerle toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Son Güncelleme: 07.05.2023 00:02
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“Çiftçilerimiz Kafalarında Soru İşareti Olmadan Üretecek Şehrimiz Kazanacak”MHPli Karakoç
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