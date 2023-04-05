MHP milletvekili aday adayı Kundakcı’dan oda başkanlarına ziyaret!

Ömer Kundakcı, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim çalışmaları kapsamında oda başkanları ve esnaflara ziyaretler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Şeref Özsoy’u ziyaret eden Kundakcı, “Oda başkanlarımızla bir araya geldik. Fikir ve önerilerini dinledik. Bizlere görev tevdi edilmesi halinde inşallah kentimiz için, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kundakcı ziyaretlerle ilgili şunları söyledi;

“Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Kahramanmaraş’ta yaralarımızı sarmak için mücadele ediyoruz. Önceliğimiz deprem. Vatandaşlarımıza nasıl faydalı olabiliriz kaygısındayız. Yaptığımız istişarelerde kentimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yaralarımızı sarmamızda canla başla çalışan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle felaket vermesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, diliyorum.”