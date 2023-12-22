MHP önceki dönem İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın acı günü!

Kahramanmaraş’ta MHP’nin önceki dönem İl Başkanlarından Ertuğrul Doğan’ın annesi Güllü Doğan, 93 yaşında vefat etti.

Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Doğan için Rıdvan Hoca Camiinde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhume daha sonra Şeyhadil mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Doğan ailesi taziyeleri, KMBB Bahçelievler Gülsüm Hanım Gümüşer Taziye evinde kabul ediyor.