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MHP önceki dönem İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın acı günü!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş önceki dönem il başkanı Ertuğrul Doğan, annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

MHP önceki dönem İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın acı günü!

MHP önceki dönem İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın acı günü!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş önceki dönem il başkanı Ertuğrul Doğan, annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

22 Aralık 2023 Cuma 19:31

Kahramanmaraş’ta MHP’nin önceki dönem İl Başkanlarından Ertuğrul Doğan’ın annesi Güllü Doğan, 93 yaşında vefat etti.

Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Doğan için Rıdvan Hoca Camiinde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhume daha sonra Şeyhadil mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Doğan ailesi taziyeleri, KMBB Bahçelievler Gülsüm Hanım Gümüşer Taziye evinde kabul ediyor.

Son Güncelleme: 22.12.2023 19:43
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MHP Eski İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Acı Günü!
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