MHP yönetiminden çatışmada yaralanan polise ziyaret

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş'ta Kalaylıoğlu Otel'de yaşanan silahlı saldırı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Katil zanlısı Muhammet Karataş’ı gözaltına almak isterken zanlının açtığı ateş sonucu Polis Memuru Barış Göl şehit düşerken, polis memuru Abdullah Gözübüyük ise bacağından yaralanmıştı.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, olay sonrası polis Gözübüyük’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşma yapan Başkan Satıcı, “Kahraman Polisimiz Barış Göl’ün şehit olduğu olayda yaralanan polisimiz Abdullah Gözübüyük’ü maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak ziyaret ettik. Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tahsis eden kahraman polisimiz ve Mehmetçiğimize her kim silah doğrultuyorsa haindir. Gazimize her daim yanlarında olduğumuzu söyleyerek acil şifalar diledik. Kahramanmaraş başta olmak üzere bu kutsal görevi ifa eden tüm emniyet teşkilatının Cenab’ı hak yâr ve yardımcıları olsun” dedi