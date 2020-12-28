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MHP’den göçük açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş il başkanı Ertuğrul Doğan, Afşin Elbistan Termik santrallerinde meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı.

MHP’den göçük açıklaması

MHP’den göçük açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş il başkanı Ertuğrul Doğan, Afşin Elbistan Termik santrallerinde meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:26
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Doğan, “Çelikler Holding Afşin Elbistan kömür sahasında toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmamıştır.

Hemşehrilerimizin bu konuda içlerinin rahat olması nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanımız Üzeyir Bostan ve Milliyetçi Hareket Partisi Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan göçüğün meydana geldiği kömür sahasında gelişmeleri takip etmektedirler.

Meydana gelen göçükten dolayı Çelikler Holding’e, ekmeği için mücadele veren işçi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Dedi.

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