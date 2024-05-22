MHP’den MÜSİAD’a ziyaret!

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Demiröz, ziyarette geçmiş dönem Onikişubat İlçe Ocak Başkanı Ertuğrul Tiyek ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hazır bulundu. Görüşme sırasında, Türkiye ve Kahramanmaraş ekonomisi üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

ÖZCAN VE YÖNETİMİNE HAYIRLI OLSUN

Başkan Vahit Demiröz, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçmiş dönem Onikişubat İlçe Ocak Başkanımız Sn. Ertuğrul Tiyek ve yönetim olarak, MÜSİAD Kahramanmaraş İl Başkanı olarak seçilen Sn. Şerafettin Özcan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şehrimiz ve iş dünyası adına başkanımıza hayırlı olmasını diler, misafirperverliği ve nezaketi için teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin anısına MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, MÜSİAD İl Başkanı Özcan’a bir hediye takdim etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.