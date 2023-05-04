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MHP’li Turan Şahin, ‘MHP kadroları vefalı kadrolardır’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş 2. Sıra Milletvekili Adayı Doç. Dr. Turan Şahin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulunarak: “Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, bundan sonra da hep vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenecek ve çare üreteceğiz. Çünkü vatandaşlarımızın bizlere teveccühü, bizlere güç veriyor. O teveccüh karşısında bizler de elimizden gelenin en iyisini hep yapma gayretinde olduk ve bundan sonra da aynı istikrarla devam edeceğiz” dedi.

MHP’li Turan Şahin, ‘MHP kadroları vefalı kadrolardır’

MHP’li Turan Şahin, ‘MHP kadroları vefalı kadrolardır’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş 2. Sıra Milletvekili Adayı Doç. Dr. Turan Şahin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulunarak: “Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, bundan sonra da hep vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenecek ve çare üreteceğiz. Çünkü vatandaşlarımızın bizlere teveccühü, bizlere güç veriyor. O teveccüh karşısında bizler de elimizden gelenin en iyisini hep yapma gayretinde olduk ve bundan sonra da aynı istikrarla devam edeceğiz” dedi.

04 Mayıs 2023 Perşembe 16:35

6 Şubat depreminin ilk gününden itibaren sahada olduklarının hatırlatan Doç. Dr. Turan Şahin konuşmasında şunları kaydetti: “Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız sayın Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları İl Başkanımız sayın Dursun Nar başta olmakla tüm teşkilatlarımızla birlikte burada depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koştuk. Enkaz kaldırmada görev aldık, daha sonrasında ise insanı yardım faaliyetleri yürüttük. Bizler burada diğer seçim bölgelerindeki gibi bir seçim çalışması yürütmüyoruz. Kahramanmaraş deprem bölgesi vatandaşlarımızın, bizlerin acıları var. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Sesli, gürültülü, miting şeklinde ve yahut otobüslerin propaganda yapması şeklinde bir seçim çalışması yürütmüyoruz. Tamamen sükunetle, suhuletle vatandaşlarımızın acısını paylaşmak önceliğimiz.”

Çadırkent ve konteynerler başta olmak üzere gittikleri her yerde vatandaşların ilgisi ve sevgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Milletvekili adayı Şahin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Çadırkentlerimizde, konteynerlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, fabrikalarda çalışan emekçi kardeşlerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden, geceniz geç saatlerine kadar sahadayız. Ve Kahramanmaraş’ımız tekrar eskisi gibi oluncaya kadar da teşkilatlarımızla hep sahada olacağız. Gittiğimiz yerlerde hep vatandaşların sevgisiyle, ilgisiyle karşılaşıyoruz.”

Cumhur ittifakının Yenikapı’da doğduğunun altını çizen Doç. Dr. Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhur ittifakı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra Yenikapı'da milli bir ruh ile doğmuş idi. 2018 yılında da Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak seçime katılmıştık. 14 Mayıs’ta da yine Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gidiyoruz.”

Cumhuriyetimizin 100.yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin 100 sözünden oluşan seçim beyannamesinde de açıklanan tüm maddelerin uygulanması isin 15 Mayıs’tan itibaren daha güçlü bir temsille çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Şahin: “Başta atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması, görevde olan uzman erbaşlarımıza kadro verilmesi, staj süreleri ile çıraklık sürelerinin başlangıç tarihlerinin emeklilikte sayılması, üniversite sınavının kaldırılması ve gençlerimizin yeteneklerine uygun yönlendirme yapılası, imkanı olmayan öğrencilerimizin devlet yurtlarında ücretsiz barınmaları, askerlik borçlanmasının ücret ödenmeden prim günü sayılması hususları olmak üzere verdiğimiz tüm sözlerimizi bundan önce olduğu gibi yine 15 Mayıs tarihinden itibaren daha güçlü bir temsille çalışmalara başlayacağız.”

Şahin, ‘Bir Oy Erdoğan’a, Bir oy MHP’ye’ sloganı ile konuşmasını sonlandırdı.

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MHP’li Turan Şahin‘MHP Kadroları Vefalı Kadrolardır’
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