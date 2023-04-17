Millet İttifakı, Kahramanmaraş’ta iftar programında buluştu!

Saadet Partisi İl Başkanı Av. Ahmet ZOR program ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ARTIK BU DÜZEN DEĞİŞECEK

Dün akşam ki iftarımızı Millet İttifakı Partilerimizin İl Başkanları, Millet Vekili Adaylarımız ve partililerimizle birlikte depremin ilk günlerinden beri açık olan Saadet Partimizin aşevinde açtık. Çok güzel bir program oldu. Bence özlenen ve beklenen ortam budur. Bütün siyasi partilerin bir arada olup konuşup uzlaşmabilmesi. İnşallah biz de 14 Mayıs'tan sonra ülkemizin içine düştüğü buhran ve krizlerden kurtulmasını sağlayacağız. Devleti kendi partileri olarak gören AKP iktidarı her birlik ve beraberliği bizden örnek alacak. En ufak bir eleştiriyi dahi kaldıramıyorlar. İnsanımız soğan 20 lira diyor bunu dediği için vatan haini oluyor. Depremzedeler çadır bulamıyor namussuz oluyor, evime ekmek götüremiyorum diyor TOGG yaptık gemi yaptık diyor. Yani insanımız derdini anlatamıyor. Garibanın TOGG alacak parası yok, TOGG alacak olan da garibanı anlamıyor. Soğan ile TOGG'un aynı anda konuşulması bile bence herşeyi özetliyor. Uçurum derin. Maalesef zengin daha da zenginleşti fakir daha da fakirleşti.

Ev ve kira fiyatları depremden önce zaten yüksekti şimdi devasa boyutlara ulaştı. İnsanımız başını sokacak bir ev dahi bulamıyor maalesef. Kazancının büyük bir kısmını barınmaya harcıyor. Gerine kalan ile ayın sonu gelmiyor maalesef. Borçlar, borçlar derken kredi, icra bir çok intihar, parçalanan aileler. Üzgün babalar, umutsuz gençler. Gençlere yapılan en büyük haksızlık MÜLAKAT. Sanki mülakatı başka bir iktidar getirmiş gibi kaldıracağının vaadi. Vaat vereceğine kaldırsana, elini tutan mı var. İktidar laf değil icraat yapar.

Deprem göz göre göre geldi. Hatırlarız yazın kaç tane deprem oldu. Bunu görüpte hangi önlemi aldılar. Kaç tane binaya çürük raporunu verildi. Kaç tane bina boşaltıldı. Hadi bunları yapmadınız neden çadır, konteyner vb. önlemleri almadınız. İnsanımızı çaresiz ve perişan ettiniz.

Aziz milletimiz herşeyin en iyisini layık. İnşallah 14 Mayıs'ta bu düzen değişecek. Rabbim ülkemize adaletin, barışın, huzurun, adil bir yönetimin, liyakatin, özgürlüğün ve kardeşliğin geldiği günleri görmeyi nasip etsin İnşallah.

Sözlerimi sonlandırırken kıymetli hemşehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik eder hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Allah'a emanet olunuz.