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Milletvekili adayı Gezginç, “Esnaflarımız geleceğe umutla bakıyor”

Milletvekili Adayı Hasan Gezginç, “Her şeyi kaybetmemize rağmen umudumuzu kaybetmedik. En yakın gelecekte çok daha dik bir şekilde yeniden ayakta olacağız. Vatandaşlarımız yaparsa Ak Parti yapar düşüncesiyle hareket ediyor. Onların o güvenini boşa çıkarmama adına büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz.”dedi.

Milletvekili adayı Gezginç, “Esnaflarımız geleceğe umutla bakıyor”

Milletvekili adayı Gezginç, “Esnaflarımız geleceğe umutla bakıyor”

Milletvekili Adayı Hasan Gezginç, “Her şeyi kaybetmemize rağmen umudumuzu kaybetmedik. En yakın gelecekte çok daha dik bir şekilde yeniden ayakta olacağız. Vatandaşlarımız yaparsa Ak Parti yapar düşüncesiyle hareket ediyor. Onların o güvenini boşa çıkarmama adına büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz.”dedi.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:16

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı, Hasan Gezginç, Sebze ve Meyve Halinde ve Toptancılar çarşısında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Gezginç, Her şeye rağmen vatandaşların “Devlet Millet el ele” deprem faciasının yıkımlarından kurtulmaya çalıştığını belirtti.

“DAHA İYİ OLACAĞIZ!”

Gezginç,“Bugün Toptancılar sitesinde ve Meyve Sebze halimizde esnaflarımızla buluştuk. Tabi ki depremden dolayı yıkım çok ağır, Toptancılar sitesi de bundan ciddi hasar görmüş. Toptancılar sitesindeki arkadaşlarımızı depremin ilk haftasından itibaren çadırlara almıştık. Onların bir şekilde çarklarını döndürmeye çalışıyoruz. Moraller son derece düzgün, çarklar bir şekilde dönmeye devam ediyor. İnsanlar geleceğe umutla bakıyor. Bu bizim için sevindirici bir haber. Sebze ve Meyve halimiz ise normale dönmeye çok yakın. Allah’ın izniyle en kısa zamanda biz devletimizin gücüyle milletimizin desteğiyle bu problemlerimizin altından kalkacağız. İnşallah yakın bir gelecekte vatandaşlarımız normal hayatlarına yeniden döneceklerdir.”diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ AK PARTİ’YE GÜVENİYOR!”

Vatandaşların geleceğe güvenle baktığını kaydeden Milletvekili Adayı, Hasan Gezginç, “İnsanlarımız devletine milletine o kadar güven içindeler ki; Ben böyle bir oluşumun içerisinde olduğum için son derece mutlu ve umutluyum. Her şeyi kaybetmemize rağmen umudumuzu kaybetmedik. En yakın gelecekte çok daha dik bir şekilde ayakta olacağız. Vatandaşlarımız yaparsa Ak Parti yapar düşüncesiyle hareket ediyor. Onların o güvenini boşa çıkarmama adına büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz. İnsanlarımızın bu güzel düşüncesi 14 Mayıs’ta sandığa çok olumlu yansıyacaktır. Bizim bundan hiçbir şekilde şüphemiz yok.” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 03.05.2023 21:20
Anahtar Kelimeler:
“Esnaflarımız Geleceğe Umutla Bakıyor”Milletvekili Adayı Gezginç
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