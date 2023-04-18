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Milletvekili adayı Kaygusuz, "Vatandaşımızı çadıra, çamura mahkum olmaktan kurtaracağız"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ejder Kaygusuz, vatandaşların bulunduğu kötü durumu göstererek; "Vatandaşımızı çadıra, çamura mahkum olmaktan kurtaracağız." dedi.

Milletvekili adayı Kaygusuz, "Vatandaşımızı çadıra, çamura mahkum olmaktan kurtaracağız"

Milletvekili adayı Kaygusuz, "Vatandaşımızı çadıra, çamura mahkum olmaktan kurtaracağız"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ejder Kaygusuz, vatandaşların bulunduğu kötü durumu göstererek; "Vatandaşımızı çadıra, çamura mahkum olmaktan kurtaracağız." dedi.

18 Nisan 2023 Salı 13:48

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için Kahramanmaraş'ta siyasi propaganda sessizce devam etmektedir.

Kahramanmaraş'ta varlığını sürekli hissettiren Ali Öztunç rüzgarı devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Ejder Kaygusuz bu rüzgara eklendi. Bir önceki yerel seçimlerde Dulkadiroğlu belediye başkanlığına bağımsız aday olan Kaygusuz sokakta vatandaşla buluşuyor. Memleketin sorunlarına hakim olan ve sürekli halk ile iç içe olan Kaygusuz gittiği her sokakta vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Yardım Koordinasyon Merkezinde de görev alan Kaygusuz şehrimiz insanının sorunlarına hakim olduğunu yaptığı konuşmalarla gösteriyor.

İktidara geldiğimizde vatandaşımızı çadıra çamura mahkum olmaktan kurtaracağız diyen Kaygusuz, "Türkiye büyük ve zengin bir ülke, yeter ki kaynakları düzgün kullanılsın. Bir yıl içinde deprem merkezi olan ilimizde her vatandaşımızın başını sokacağa bir yuvaya kavuşturacağız" dedi.

Kiracıların ve ev sahiplerinin sorunlarını biliyoruz diyen Kaygusuz'un kendisinin de bir depremzede ve ailesinde sevdiklerini kaybetmiş biri olması şehrimizin insanının düştüğü bu acı durumu daha rahat hissetmesinde yardımcı oluyor.

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