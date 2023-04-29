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Milletvekili adayı Kıraç, “Çözüm odaklı adımlar atıyoruz!”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç, “Halkımıza başkaları gibi boş vaatler değil, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekçi ve çözüm odaklı adımlar atıyoruz”dedi.

Milletvekili adayı Kıraç, “Çözüm odaklı adımlar atıyoruz!”

Milletvekili adayı Kıraç, “Çözüm odaklı adımlar atıyoruz!”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç, “Halkımıza başkaları gibi boş vaatler değil, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekçi ve çözüm odaklı adımlar atıyoruz”dedi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 16:21

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç, seçim çalışmaları kapsamında özel bir pastanede gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorunlarını dinleyen Kıraç, AK Parti ile her sorunun çözümünün kolay olduğunu vurguladı.

“ŞEHRİMİZE SAYISIZ HİZMETLER KAZANDIRDIK”

AK Parti hükümetleriyle Türkiye’nin çağ atladığına değinen Kıraç, “Ülkemize ve şehrimize sayısız hizmetler kazandırdık. Kazandırmaya da devam ediyoruz. Bir yandan dış güçlerle uğraşırken bir yandan ise muhalefetin hizmetleri engelleme ve itibarsızlaştırma çalışmalarıyla uğraşıyoruz. İşimiz kolay değil, yolumuz uzun. Allah başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a daha sonra ise bizlere yardımcı olsun inşallah” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZE DEĞER VERİYORUZ”

AK partinin gençlere yönelik seçim vaadini hatırlatan Milletvekili Adayı Kıraç, “Biliyorsunuz biz AK Parti olarak gençlerimize değer veriyoruz. Bu noktada Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız”dedi.

Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi.

Programda Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Ömer Kerküklü, Ak Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve AK Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz’da yer aldı.

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Milletvekili Adayı Kıraç“Çözüm Odaklı Adımlar Atıyoruz!”
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