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Milletvekili adayı Kurt, gençlerle bir araya geldi!

AK Parti Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt, “Bizler daha önce yaptığımız gibi son güne kadar teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. 14 Mayıs akşamında da reisimizin balkon konuşmasını hep birlikte izleyeceğiz”dedi.

Milletvekili adayı Kurt, gençlerle bir araya geldi!

Milletvekili adayı Kurt, gençlerle bir araya geldi!

AK Parti Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt, “Bizler daha önce yaptığımız gibi son güne kadar teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. 14 Mayıs akşamında da reisimizin balkon konuşmasını hep birlikte izleyeceğiz”dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 15:30

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt, 14 Mayıs genel seçimleri öncesi seçim çalışması kapsamında gençlerle bir araya geldi.

“Vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz”

Gençlik buluşması sonrası seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurt,“Adaylığımızın belli olduğu ertesi günü bizler sahalardaydık. İnsanlarımız depremden dolayı malumunuz zor bir süreç yaşıyor. Bizler bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında dediği gibi kampanyamızı bu istikamette yürütüyoruz. İnsanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Daha çok depremzede kardeşlerimizle görüşüp propaganda sürecini bu şekilde yürütüyoruz. İnsanlarımızın heyecanını görünce bizde bundan olumlu olarak etkileniyoruz. Bu bizim heyecanımızıda motivasyonumuzu da arttırıyor”ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşlarımız bizi mahcup etmedi”

Vatandaşların AK Parti’yi hiçbir zaman mahcup etmediğine dikkat çeken milletvekili adayı Mevlüt Kurt, “Sokaktaki vatandaşlarımızın inancı tam, biz bu işi 14 Mayıs’ta taçlandıracağız. İnsanlarımız bu seçimi çok önemsiyor. Bütün vatandaşlarımız her şeyin farkında. Bizim çalışmalarımızdan daha fazla gönüllü olarak vatandaşlarımız çalışıyor. Çünkü devletini, milletini ve Cumhurbaşkanını seviyorlar. Biz bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Bizleri hiçbir zaman mahcup etmediler. Bu seçimde de mahcup etmeyecekler. Bizler daha önce yaptığımız gibi son güne kadar teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. 14 Mayıs akşamında da reisimizin balkon konuşmasını hep birlikte izleyeceğiz” diye konuştu.

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