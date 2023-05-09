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Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, “Zillet ittifakı Kandil’den emir almaya başlamış”

Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, “Karşımızda ülkeyi bir pazarlık haline getiren bir zillet ittifakı var. Görüldüğü üzere artık Kandil’den emir almaya başlamışlar. Bizim vatandaşlarımız her zamanki ferasetiyle gerekli cevabı sandıkta onlara verecektir”dedi.

Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, “Zillet ittifakı Kandil’den emir almaya başlamış”

Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, “Zillet ittifakı Kandil’den emir almaya başlamış”

Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, “Karşımızda ülkeyi bir pazarlık haline getiren bir zillet ittifakı var. Görüldüğü üzere artık Kandil’den emir almaya başlamışlar. Bizim vatandaşlarımız her zamanki ferasetiyle gerekli cevabı sandıkta onlara verecektir”dedi.

09 Mayıs 2023 Salı 18:56

AK Parti Kahramanmaraş 28’inci dönem Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak,partisinin düzenlemiş olduğu Küçük Sanayi Sitesi 7. Ada’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gürbak, “Bizler sadece bugün değil, malumunuz biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onlarınhizmetkarıyız. Bugün küçük sanayi sitesi esnaflarımızı ziyaret ettik. Sanayimizde çok ciddi bir hareketliliğin olduğunu gözlemledik. Bu noktada buna sevindik çünkü hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlamış”diye konuştu.

“BİZİM GÜNDEMİMİZ DEPREM”

Sanayi sitesinde çok kısa sürede dönüşümün başlayacağını kaydeden Ramazan Gürbak, “Bizim gündemimiz bilindiği üzere deprem. Depremle alakalı şehrimiz adına tabi ki siyasi iradeler olarak elimizden geleni yapmayaçalışıyoruz. Sanayi bölgemiz maalesefdepremlerden ciddi oranda hasar almış durumda. Esnaflarımız zor şartlarda vatandaşlara hizmet etmeye çalışıyor. Bakanlığımızın yapılan çalışmasınıesnaflarımıza anlattık. Buraların yeniden ayağa kalkacağını eskisinden çok daha iyi olacağını anlattık. Sağolsunlar bizlere teveccüh gösterdiler. Biz sanayinin yerinde yeniden ayağa kalkması yönünde ortak bir irade koymuştuk.Buranın ihyası için bir çalışma yapıyorlar. İnşallah çok kısa bir sürede dönüşüm başlayacaktır”ifadelerine yer verdi.

“ÜLKEYİ PAZARLIK HALİNE GETİRDİLER”

Muhalefeti sert bir dille eleştiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, “Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başta sanayi olmak üzere birçok alanda kendini tüm Dünya’ya kanıtlamıştır. Karşımızda ülkeyi bir pazarlık haline getiren bir zillet ittifakı var. Görüldüğü üzere artık kandil’den emir almaya başlamışlar. Bizim vatandaşlarımız her zamanki ferasetiyle gerekli cevabı sandıkta onlara verecektir. Hemşehrilerimiz liderinin yanında olacaktır biz buna inanıyoruz. Batılı güçleri bizleri adeta manda zihniyetiyle yönetmek istiyor. Sevgili halkımız buna fırsat vermeyecektir. Sandıkta gerekli cevabı alacaklardır”dedi

AK Parti Kahramanmaraş 28’inci dönem Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak’ın esnaf ziyaretine AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar ve partililerde katıldı.

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Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak“Zillet Ittifakı Kandil’den Emir Almaya Başlamış”
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