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Milletvekili İrfan Karatutlu'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın atama politikalarını eleştirdi ve Kahramanmaraş'ta yaşanan Sağlık Müdürlüğü atamalarındaki gecikmelere dikkat çekti.

Milletvekili İrfan Karatutlu'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Milletvekili İrfan Karatutlu'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın atama politikalarını eleştirdi ve Kahramanmaraş'ta yaşanan Sağlık Müdürlüğü atamalarındaki gecikmelere dikkat çekti.

22 Eylül 2023 Cuma 11:59

Dr. Karatutlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Anlaşılan iktidar muhalefet Sağlık Bakanıyla da mücadele edeceğiz. Depremle uğraşmak yetmiyor, bir de Sağlık Bakanının kaprisleri ile uğraşıcağız görünüyor. Allah sonumuzu hayretsin."

Bazı iktidar milletvekillerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın atadığı ilk sağlık müdürüne karşı çıkmalarının, bakanın Kahramanmaraş'a özellikle yatırımlar yönünden olumsuz yaklaşmasına neden olabileceğini belirten Karatutlu, "Bizim reddettiğimiz Sağlık müdürünü Gaziantep’e ataması bunun ilk işareti." dedi.

Nihayetinde beş ay süren bir bekleyişten sonra Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi'nin Kahramanmaraş'a Sağlık Müdürü olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Dr. Karatutlu, "Bizim de meclis kürsüsünden müdür sorununu dile getirmemizin etkisi olmuştur. Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Karatutlu, bakanlıkla ve ilgili tüm taraflarla konuyu yakından takip edeceklerini ve Kahramanmaraş'ın sağlık hizmetlerindeki sorunlarını meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

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Milletvekili İrfan Karatutludan Sağlık Bakanlığına Tepki
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