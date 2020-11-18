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Milletvekili Kaya, Osmaniye’de inceleme yaptı

Osmaniye Ak Parti Milletvekili İsmail Kaya, Bahçe İlçesi Arıklıkaş Köyü yol çalışması kapsamında incelemeler bulundu.

Milletvekili Kaya, Osmaniye’de inceleme yaptı

Milletvekili Kaya, Osmaniye’de inceleme yaptı

Osmaniye Ak Parti Milletvekili İsmail Kaya, Bahçe İlçesi Arıklıkaş Köyü yol çalışması kapsamında incelemeler bulundu.

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:39
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Genel Sekreter Mustafa Bolat, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, AK Parti İl Başkanı Av. Hamza Tor, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Bahçe İl Genel Meclis üyeleri Ali Kılıç, İbrahim Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Zekeriya Çelik MHP Bahçe İlçe Başkanı Zeynel Kadıoğlu, köy muhtarı Adnan Sarıköse ve vatandaşlar incelemelere katıldı.

Milletvekili İsmail Kaya açıklamasında Mercanlar Mahallesi arası 2018 yılında programa alındı. Güzergahın fiziki şartlarının uygun olmaması nedeniyle imalatı gerçekleştirilemeyen 2 Km lik yolun, özel bir teknikle beton imalat yol yapımı İl Özel İdaresi ekiplerince hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kadir Tohumcu’dan almış olduğum bilgiye göre bu tekniğin sadece Osmaniye İl Özel İdaresinin uyguladığını, bu amaçla sağlanan imkan dolayısıyla Genel Sekreterimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımızdan hibe desteği, Sayın Valimiz, İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleri, ve birçok kamu kurumundan destek görmekteyiz. Uygulama ile fedakarca alanda çalışan personelimiz ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum.

İl Özel İdaremiz ilimizin her noktasına hizmet götürmeye çalışmaktadır. Yapılan çalışmalardan halkımız ve nezdim olarak son derece memnunum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanımızın daha iyi şartlarda yaşaması, muasır medeniyete erişme noktasında görev ifa eden herkese tekrar teşekkürimi bir borç bilmekteyim.

Sayın Vekilimiz Mücahit Durmuşoğlu bey ile birlikte Ankara’ da kamu kurum ve kuruluşlarınca iletilen projelerin sıkı takipçisiyiz. Bahçe ilçesine bu kapsamda birçok eser kazandırdık. En son şehir girişi için Devlet Demir Yollarının 70. Milyon liralık yatırım yapmakta yine o keza Toki projesinin 1. Etap’ı bitti, 2. Bölüm için ilçede hazırlıklara başlandı, Diyaliz Merkez hizmete vermeye başlamakta, hastane yapımı için arsa temini ve Osmaniye – Bahçe ilçesi bölünmüş yol çalışmasının devam etmektedir. diyerek ifadelerine devam etti.

Program vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.

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